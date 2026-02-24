24 Şubat
Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bahis ve şike operasyonu hakkında konuştu.

calendar 24 Şubat 2026 12:24
Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türk futbolunda bahis ve şike operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'nun doğru adımlar attığını belirtti. 

Yaptığı açıklamada Bahçeli "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu söylemeliyim. Yakalarından tutulmalı, bu suretle mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı bahis ve şike operasyonu için çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
