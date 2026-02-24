Devlet Bahçeli'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türk futbolunda bahis ve şike operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.



Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'nun doğru adımlar attığını belirtti.



Yaptığı açıklamada Bahçeli "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu söylemeliyim. Yakalarından tutulmalı, bu suretle mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı bahis ve şike operasyonu için çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir." dedi.



