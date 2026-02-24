24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Dillon Brooks 4-6 hafta yok

Phoenix Suns'ın formda ismi Dillon Brooks, ESPN'den Shams Charania'ya göre sol el kırığı nedeniyle 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 24 Şubat 2026 11:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dillon Brooks 4-6 hafta yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Phoenix Suns'ın formda ismi Dillon Brooks, ESPN'den Shams Charania'ya göre sol el kırığı nedeniyle 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Brooks, Orlando Magic karşısında alınan çift uzatmalı galibiyette sol elini kırdı.

Bu sezon kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren yıldız oyuncu, 21.2 sayı ortalamasıyla takımın hücumdaki önemli silahlarından biri konumunda. Brooks ayrıca %44.1 saha içi ve %34.3 üç sayı yüzdesiyle oynuyor.

33-25'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda play-off yarışında ivme yakalamaya çalışan Suns için bu sakatlık önemli bir darbe niteliğinde.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.