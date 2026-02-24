Phoenix Suns'ın formda ismi Dillon Brooks, ESPN'den Shams Charania'ya göre sol el kırığı nedeniyle 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.



Brooks, Orlando Magic karşısında alınan çift uzatmalı galibiyette sol elini kırdı.



Bu sezon kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren yıldız oyuncu, 21.2 sayı ortalamasıyla takımın hücumdaki önemli silahlarından biri konumunda. Brooks ayrıca %44.1 saha içi ve %34.3 üç sayı yüzdesiyle oynuyor.



33-25'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda play-off yarışında ivme yakalamaya çalışan Suns için bu sakatlık önemli bir darbe niteliğinde.



