24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

İtalyanlar yazdı: "Galatasaray, bir mucizeden fazlası!"

Tuttomercatoweb muhabiri Marco Conterio, yazısında "Hayallerin gerçekleşmesinde etkili olan operasyonel bir yönetim ekibi ve mimarlar var. Galatasaray mucizeden daha fazlası. Planlı bir şekilde bütün başarılar gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

calendar 24 Şubat 2026 12:59 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 13:00
Fotoğraf: AA
İtalyanlar yazdı: 'Galatasaray, bir mucizeden fazlası!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son yıllarda kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getiren Galatasaray, dünyada konuşulmaya devam ediyor.

Yıldızlar kadrosuyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şimdiden önemli başarı elde eden Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. İtalyan devinin bu ağır hezimeti, Çizme basınında gündemden düşmüyor.

Tuttomercatoweb de Galatasaray'ın yakaladığı bu çıkışa mercek tuttu. İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun kaleme aldığı yazıda Aslan'ın planlamasına dikkat çekildi.

"TÜRKİYE SIRADAN BİR YER DEĞİL"

Atmosferin korkutuculuğuna vurgu yapan Conterio, "Türkiye sıradan bir yer değil. Türk stadyumunda maç oynamak, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyimdir. Cimbom Stadyumu'nda oynamak ise gerçekten olağanüstü bir şey. Yakın arkadaşım ve meslektaşım Gianluca Di Marzio, birkaç gün önce Juventus'un Galatasaray'ı 5-2 yendiği maçın ardından sosyal medyada, 'Rakip takımın topa sahip olmak için bu kadar yüksek sesle ıslık çaldığını hiç duymadım' demişti" ifadelerini kullandı.

"DURSUN ÖZBEK'İN ETKİSİ BÜYÜK"

Galatasaray Yönetimi'nin planlamasına dikkat çeken Conterio: "Başkan Dursun Özbek'in kulübünün, Galatasaray'ın hayallerini gerçekleştirmesinde, yükselişlerinde ve inişlerinde etkili olmuş operasyonel bir yönetim ekibi ve mimarlar var. İşinin ehli insanlarla çalıştılar ve bunun sonucunda Icardi, Davinson, Osimhen gibi yıldızları transfer ettiler. İtalyan menajer Geroge Gardi de bunlardan birisi. Gardi, G.Saray ile birlikte Şampiyonlar Ligi finaline ve 2029'da Kulüpler Dünya Kupası'na katılmayı istediğini söylüyor."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.