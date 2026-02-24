24 Şubat
Atletico Madrid-Club Brugge
20:45
24 Şubat
Leverkusen-Olympiakos
23:00
24 Şubat
Newcastle-Qarabag FK
23:00
24 Şubat
Inter-Bodo/Glimt
23:00
24 Şubat
Middlesbrough-Leicester City
22:45
24 Şubat
Hull City-Derby County
22:45

Galatasaray, yeniden 'winner mod' açmak istiyor

Galatasaray, Juventus maçıyla başlayacak zorlu fikstürde üst üste galibiyetler almayı hedefliyor.

calendar 24 Şubat 2026 13:22
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray, yeniden 'winner mod' açmak istiyor
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında kötü futbolla gelen 2-0'lık yenilgiyle sarsılan Galatasaray, Avrupa'da yeniden kükreyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda çarşamba gecesi Juventus ile 5-2'lik tarihi zaferin rövanşında karşılaşacak olan Cimbom, elinde olan son 16 turu biletini kaptırmayıp yoluna devam etmek istiyor.

Şu an Kemerburgaz'da tek hedef Juventus! Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularının motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.

Ardından Aslan'ı zorlu maçlar bekliyor. Avrupa ve ligde 18 Mart'a kadar Liverpool veya Tottenham ile Beşiktaş derbilerinin yer aldığı fikstüre girecek olan Cimbom, yeniden 'winner' (kazanan) modunu açmayı hedefliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Beşiktaş 23 12 7 4 44 29 43
5 Göztepe 23 11 8 4 27 16 41
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 23 4 8 11 20 32 20
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 23 3 4 16 20 42 13
