Galatasaray, yeniden 'winner mod' açmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında kötü futbolla gelen 2-0'lık yenilgiyle sarsılan Galatasaray, Avrupa'da yeniden kükreyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda çarşamba gecesi Juventus ile 5-2'lik tarihi zaferin rövanşında karşılaşacak olan Cimbom, elinde olan son 16 turu biletini kaptırmayıp yoluna devam etmek istiyor.
Şu an Kemerburgaz'da tek hedef Juventus! Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularının motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.
Ardından Aslan'ı zorlu maçlar bekliyor. Avrupa ve ligde 18 Mart'a kadar Liverpool veya Tottenham ile Beşiktaş derbilerinin yer aldığı fikstüre girecek olan Cimbom, yeniden 'winner' (kazanan) modunu açmayı hedefliyor.
