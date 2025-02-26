Haber Tarihi: 26 Şubat 2025 13:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 13:20

Kusmak Orucu Bozar Mı?

Hanefi ve Diyanet görüşlerine göre, ağız dolusu kusmak orucu bozar mı, sarı su kusmak orucu bozar mı gibi tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz. Kusmak orucu bozar mı? Hanefi ve Şafii mezhepleri, Diyanet ve Fetva Meclisi görüşleriyle detaylı açıklamalar burada!

Kusmak Orucu Bozar Mı?
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Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Oruç tutan vatandaşlar için orucu bozan durumlar arasında gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, oruçla ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı! Peki Kusmak orucu bozar mı? Ağız dolusu kusunca oruç bozulur mu? İşte ayrıntılar...

Kusmak Orucu Bozar Mı?

Oruç tutanların en çok merak ettiği konular arasında "Kusmak orucu bozar mı?" sorusu yer almaktadır. İslam hukukunda bu konu mezheplere göre farklı şekillerde ele alınmıştır. Kusma ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ağız Dolusu Kusmak Orucu Bozar Mı?

Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı sorusu oldukça yaygındır. Hanefi mezhebine göre, kişi kendi isteğiyle ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Ancak, istem dışı meydana gelen kusmalarda oruç bozulmaz. Eğer kişi kusmuğu tekrar yutmazsa orucuna devam edebilir.

Kusmak Orucu Bozar Mı? Hanefi Mezhebi Görüşü

Hanefi mezhebine göre, kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması orucu bozar. Ancak, az miktarda kusmak orucu bozmaz. İstem dışı kusma durumunda ise oruç bozulmaz ve kişi orucuna devam edebilir.

Kusmak Abdesti Bozar Mı?

Kusmak abdesti bozar mı sorusu da oruçlular tarafından sıkça merak edilmektedir. Hanefi mezhebine göre, ağız dolusu kusmak abdesti bozar. Fakat, az miktarda kusmak abdesti bozmaz. Bu nedenle, kişinin abdestini yenilemesi gerekip gerekmediği kusmanın miktarına bağlıdır.

Kusmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Görüşü

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, istem dışı meydana gelen kusma orucu bozmaz. Ancak, kişinin kendi iradesiyle ağız dolusu kusması durumunda oruç bozulur. Bu nedenle, oruçluyken kusma durumuna dikkat edilmelidir.

Kusmak Orucu Bozar Mı? Fetva Meclisi Görüşü

Fetva Meclisi'ne göre, kusmak orucu bozar mı sorusuna verilen cevap Hanefi mezhebi ile paraleldir. Eğer kişi bilerek kusarsa ve kusmuk ağız dolusu olursa orucu bozulur. Ancak, istemeden meydana gelen kusmalarda oruç bozulmaz.

Sarı Su Kusmak Orucu Bozar Mı?

Sarı su kusmak orucu bozar mı sorusu özellikle mide rahatsızlığı yaşayanlar tarafından merak edilmektedir. Sarı su, safra olabilir ve mide rahatsızlığı olan kişilerde görülebilir. Hanefi mezhebine göre, ağız dolusu sarı su kusmak orucu bozar. Ancak, az miktarda kusulursa oruç bozulmaz.
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