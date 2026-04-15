16 Nisan: Yarın (perşembe günü) okullar tatil mi, var mı?

Gece uyumadan veya sabah alarmı kurmadan önce son bir umutla araştırmalarını hızlandıran öğrenciler için tablo tamamen netleşti. Peki, yarın sabah sıralar dolacak mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, yarın tatil değil; 16 Nisan 2026 Perşembe günü okullar VAR ve eğitim-öğretim faaliyetleri tüm yurtta KESİNTİSİZ olarak devam edecek! Takvimlerimizde 16 Nisan Perşembe günü herhangi bir resmi tatil, milli bayram veya MEB tarafından ilan edilmiş genel bir tatil gününe denk gelmemektedir. Bu sebeple 81 ildeki tüm devlet ve özel eğitim kurumlarında ders zili normal saatinde çalacak, öğretmenler ve öğrenciler sınıflarındaki yerlerini alarak ders başı yapacaktır. Şanlıurfa Siverek'te yaşanan üzücü olay nedeniyle eğitime ara verilen tek bir lise dışındaki tüm okullarımızda rutin işleyiş sürmektedir.

Yarın okula gitmek zorunda olduğunu öğrenip ufak bir hayal kırıklığı yaşayan öğrencilere ise büyük bir müjdemiz var! Sadece bir hafta sonra, tüm Türkiye'nin büyük bir coşkuyla kutlayacağı dev bir bayram tatili sizleri bekliyor.

23 Nisan Tatili: Önümüzdeki hafta Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm okullarda 1 günlük resmi tatil uygulanacak. Öğrencilerimiz bu anlamlı günde ders sıralarında değil, bayram coşkusunu yaşayacakları etkinliklerde yer alacaklar.

