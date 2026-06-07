Aziz Yıldırım sözünü tuttu: Muriqi transferi bitti

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından gözler yapacağı ilk transfere çevrildi.
Sarı-lacivertli kulübün seçim sürecinde Vedat Muriqi'nin transfer edileceğinin sinyalini veren Aziz Yıldırım, Kosovalı golcüde mutlu sona ulaştı.
Mallorca'nın 18 milyon euroluk bonservis inadını kıran Aziz Yıldırım'ın ekibi, İspanyol ekibiyle 15.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.
Sarı-lacivertli kulübün seçim sürecinde Vedat Muriqi'nin transfer edileceğinin sinyalini veren Aziz Yıldırım, Kosovalı golcüde mutlu sona ulaştı.
Mallorca'nın 18 milyon euroluk bonservis inadını kıran Aziz Yıldırım'ın ekibi, İspanyol ekibiyle 15.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
SEZON PERFORMANSI
Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.