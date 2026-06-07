07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
2-1IPT
07 Haziran
Kosova-Andora
3-0
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
1-066'
07 Haziran
Fas-Norveç
1-0DA
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
0-150'

Aziz Yıldırım sözünü tuttu: Muriqi transferi bitti

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe, Mallorca ile 15,5 milyon euro karşılığında anlaşarak geçen sezon 23 gol atan Vedat Muriqi transferinde sona ulaştı.

calendar 07 Haziran 2026 22:35
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım sözünü tuttu: Muriqi transferi bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından gözler yapacağı ilk transfere çevrildi.

Sarı-lacivertli kulübün seçim sürecinde Vedat Muriqi'nin transfer edileceğinin sinyalini veren Aziz Yıldırım, Kosovalı golcüde mutlu sona ulaştı.

Mallorca'nın 18 milyon euroluk bonservis inadını kıran Aziz Yıldırım'ın ekibi, İspanyol ekibiyle 15.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

SEZON PERFORMANSI

Mallorca'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, 23 kez ağları havalandırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.