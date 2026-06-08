Safi anlaşmıştı, Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

Fenerbahçe'de Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, Transfer çalışmalarına başladı. Yıldırım, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi.
A Spor'da yer alan habere göre; Yeni başkan Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temas kurdu.
Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu gelecek sezon takımda görmek istiyor. Yıldırım, milli oyuncu için girişimlere başladı.
HAKAN SAFİ ANLAŞMIŞTI
Aziz Yıldırım'ın karşısında başkan adayı olan Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığını açıklamıştı. Safi, başkan olması halinde transfer edeceğini duyurmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.
A Spor'da yer alan habere göre; Yeni başkan Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temas kurdu.
Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu gelecek sezon takımda görmek istiyor. Yıldırım, milli oyuncu için girişimlere başladı.
HAKAN SAFİ ANLAŞMIŞTI
Aziz Yıldırım'ın karşısında başkan adayı olan Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığını açıklamıştı. Safi, başkan olması halinde transfer edeceğini duyurmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.