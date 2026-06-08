07 Haziran
Danimarka-Ukrayna
2-1IPT
07 Haziran
Kosova-Andora
3-0
07 Haziran
Hırvatistan-Slovenya
2-1
07 Haziran
Fas-Norveç
1-1
07 Haziran
Yunanistan-İtalya
0-1

Safi anlaşmıştı, Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığı kazanırken diğer aday Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi.

calendar 08 Haziran 2026 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Safi anlaşmıştı, Aziz Yıldırım'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Fenerbahçe'de Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, Transfer çalışmalarına başladı. Yıldırım, Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi.

A Spor'da yer alan habere göre; Yeni başkan Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temas kurdu.

Aziz Yıldırım, Hakan Çalhanoğlu'nu gelecek sezon takımda görmek istiyor. Yıldırım, milli oyuncu için girişimlere başladı.

HAKAN SAFİ ANLAŞMIŞTI

Aziz Yıldırım'ın karşısında başkan adayı olan Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığını açıklamıştı. Safi, başkan olması halinde transfer edeceğini duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.