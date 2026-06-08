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Florentino kazandı, Mourinho geri döndü

Real Madrid seçimlerini Florentino Perez kazandı ve Jose Mourinho, İspanyol devine geri döndü.

calendar 08 Haziran 2026 01:32
Haber: Sporx.com dış haberler
Florentino kazandı, Mourinho geri döndü
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Real Madrid'de başkanlık seçimlerini Florentino Perez kazandı.

Mevcut başkan Florentino Perez, 60 sandığın tamamında rakibi Enrique Riquelme'ye 60 sandığın tamamında üstün gelerek seçimi kazandı.

Florentino Perez, oyların yüzde 66'sını alırken rakibi Enrique Riquelme ise yüzde 34 oy alabildi.

Real Madrid seçimlerinde 100 bin üyenin sadece 23.593'ünün sandığa gitmesi de dikkat çekti.

MOURINHO GERİ DÖNDÜ

Florentino Perez'in seçilmesiyle birlikte Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Mourinho'nun yardımcılığını ise Pepe yapacak.

Ayrıca, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Ibrahima Konate de Real Madrid'e transfer olacak.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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