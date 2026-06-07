Galatasaray'dan Gedson Fernandes sürprizi!

Galatasaray'da orta sahaya yapılacak transfer takviyesi için Gedson Fernandes hamlesi geldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova'yla temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI
Portekizli yıldız, Galatasaraylı taraftarının kalbinde iz bırakmıştı. 2021'de Galatasaray, Gedson'u Benfica'dan yarım sezon kiralamıştı. Bu kısa dönemin ardından Portekizli, Galatasaray'da kalmak istese de transferi gerçekleşmemiş, Gedson'un sarı-kırmızılı tişörtle havalimanında beklediği görüntüler de hafızalara kazınmıştı. Anlaşma olmayınca Beşiktaş devreye girip Gedson'u kapmıştı.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Siyah-beyazlılardan 20 milyon Euro bonservisle Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız orta saha, yeniden dönüş için yeşil ışık yaktı. Başkan Dursun Özbek de transfere çok sıcak ve tüm şartların zorlanmasını istiyor.
RUSYA PERFORMANSI
Spartak Moskova'da 36 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sözcü'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova'yla temasa geçtiği ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI
Portekizli yıldız, Galatasaraylı taraftarının kalbinde iz bırakmıştı. 2021'de Galatasaray, Gedson'u Benfica'dan yarım sezon kiralamıştı. Bu kısa dönemin ardından Portekizli, Galatasaray'da kalmak istese de transferi gerçekleşmemiş, Gedson'un sarı-kırmızılı tişörtle havalimanında beklediği görüntüler de hafızalara kazınmıştı. Anlaşma olmayınca Beşiktaş devreye girip Gedson'u kapmıştı.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Siyah-beyazlılardan 20 milyon Euro bonservisle Moskova'nın yolunu tutan 27 yaşındaki yıldız orta saha, yeniden dönüş için yeşil ışık yaktı. Başkan Dursun Özbek de transfere çok sıcak ve tüm şartların zorlanmasını istiyor.
RUSYA PERFORMANSI
Spartak Moskova'da 36 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.