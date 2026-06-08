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Adana Demirspor taraftarlarından "Yaşasın Demirspor" yürüyüşü

Trendyol 1. Lig'den düşen Adana Demirspor için taraftarlar "Yaşasın Demirspor" yürüyüşü düzenleyip destek verirken, kulüp başkanı Ertan Zeybek takımın şehrin ortak değeri olduğunu ve yaşatılacağını vurguladı.

calendar 08 Haziran 2026 01:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adana Demirspor taraftarlarından 'Yaşasın Demirspor' yürüyüşü
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Trendyol 1. Lig'den düşen Adana Demirspor taraftarları, takımlarına destek amacıyla "Yaşasın Demirspor" yürüyüşü düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, Toros Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca meşale yakan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Atatürk Parkı'nda açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, kulübün ligden çekilmemesi için 6 aydır arkadaşlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Taraftarlara Adana Demirspor'un yaşayacağının sözünü veren Zeybek, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor bu şehrin en büyük değeridir. Sizler bu değere sahip çıktıkça kimsenin kapatmaya gücü yetmez. Çok düzgün bir tablomuz yok ama işin içinden çıkılmayacak bir durum da yok. Adana Demirspor bundan sonra halkın takımıdır. Kesinlikle eski yönetimle bu yönetimin hiçbir bağı kalmamıştır. Adana Demirspor artık tamamen bu şehrindir. Bu şehir de takımımıza sahip çıkacaktır."

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
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6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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