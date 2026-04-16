15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
4-3
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
0-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
0-2
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
2-1

Arbeloa'dan ayrılık sorusuna yanıt!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Bayern Münih maçı sonrası geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Nisan 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası göreve gelen Alvaro Arbeloa, Bayern Münih'e elendikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi. 

Maçı değerlendiren Arbelo "Bu şekilde kaybettiğimiz için kahrolduk. Bayern Münih'i tebrik ediyoruz ama başka bir şekilde kaybetseydik daha iyi olurdu. Bu mağlubiyet benim suçumdu. Oyuncularımla gurur duyuyorum, kupa için her şeylerini ortaya koydular ve sonuna kadar savaştılar" dedi.

Karşılaşmayla ilgili sözlerine devam eden 43 yaşındaki teknik adam "Böyle çılgın bir maç için plan yaptım mı? Buraya gelip kazanmak için plan yaptık. Evet, agresif olmayı ve tüm gücümüzle gitmeyi kararlaştırdık. Futbolda, eline geçen fırsatları değerlendirmen gerekir. Bu kadar çok fırsatı kaçırmamız üzücü. Maça yeniden başlasak, bu 11'i tekrar sahaya sürerdim." ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Arbeloa, "Geleceğimle ilgili endişelenmiyorum. Kulübün ne karar verirse vereceğini kabul edeceğim. Üzgünüm ama bu benim için değil, oyuncular, kulüp ve taraftarlar için üzgünüm. Takımın maçları kazanmasına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ben sadece Real Madrid'in kazanmasını istiyorum, teknik direktörleri kim olursa olsun. Kulübün kararına saygı duyacağım" şeklinde konuştu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
