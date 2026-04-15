Milli yas mı ilan edildi? Gözler Beştepe'de!

Çocuklarını okullara göndermeye korkan veliler, dehşeti yaşayan öğrenciler ve yitirilen canların ardından siyah kurdeleler paylaşan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu eşi benzeri görülmemiş vahşetin ardından bayraklar yarıya indirilecek mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan kanlı okul saldırılarının ardından an itibarıyla (15 Nisan 2026 Çarşamba) resmi olarak bir MİLLİ YAS ilan edilmemiştir! Ancak yaşanan olayların vehameti, eğitim camiasında oluşan devasa travma ve 4 masum canın yitirilmesi nedeniyle eğitim sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve milyonlarca vatandaş sosyal medya platformları üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na milli yas ilan edilmesi yönünde çok güçlü bir çağrıda bulunmaktadır. #MilliYasİlanEdilsin etiketleri Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşirken, gözler Beştepe'den gelecek olası bir resmi kararnameye çevrilmiş durumda.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve devlet teamüllerine göre milli yas ilan etme yetkisi ve süreci şu şekilde işlemektedir:

Kim İlan Eder? Türkiye'de ulusal yas ilan etme yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına aittir. Ülkeyi derinden sarsan büyük felaketler, terör saldırıları, maden faciaları veya önemli devlet adamlarının vefatı gibi durumlarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilir.

Ne Olur? Milli yas ilan edildiğinde tüm yurtta, kamu kurum ve kuruluşlarında ve dış temsilciliklerimizde (büyükelçilikler, konsolosluklar) Türk bayrakları yarıya indirilir. Ayrıca resmi eğlence, konser ve kutlama programları iptal edilir.

Tatil Sayılır mı? Toplumdaki yaygın inanışın aksine, milli yas günleri resmi tatil DEĞİLDİR. Kamu kurumları, bankalar, iş yerleri ve okullar normal mesai ve eğitim faaliyetlerine devam ederler. (Ancak olayların yaşandığı lokal bölgelerde valilik kararıyla eğitime ara verilebilir.)