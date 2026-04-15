Haber Tarihi: 15 Nisan 2026 16:26 -
Güncelleme Tarihi:
15 Nisan 2026 16:26
Milli yas mı ilan edildi? Gözler Beştepe'de!
Türkiye, son 48 saatte eğitim kurumlarından peş peşe gelen ve kan donduran silahlı katliam haberleriyle kelimenin tam anlamıyla buz kesti! Dün Şanlıurfa Siverek'te yaşanan pompalı tüfek dehşetinin şoku henüz atlatılamamışken, bugün Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki bir saldırganın okula 5 silahla girerek 4 kişiyi hayattan koparıp 20 kişiyi yaralaması tüm ülkeyi derin bir infiale sürükledi. Art arda yaşanan bu eşi benzeri görülmemiş ve yürekleri yakan okul saldırılarının ardından sosyal medyada milyonlarca vatandaş tek bir ses oldu. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok sorgulanan "Milli yas mı ilan edildi? 2026 milli yas ilan edilecek mi, bayraklar yarıya inecek mi?" soruları gündemin zirvesine oturdu. İşte Türkiye'yi kahreden o kara günlerin ardından Ankara'dan beklenen karar ve son gelişmeler...
Çocuklarını okullara göndermeye korkan veliler, dehşeti yaşayan öğrenciler ve yitirilen canların ardından siyah kurdeleler paylaşan milyonlarca vatandaş araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu eşi benzeri görülmemiş vahşetin ardından bayraklar yarıya indirilecek mi?
MİLLİ YAS MI İLAN EDİLDİ? (15 NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan kanlı okul saldırılarının ardından an itibarıyla (15 Nisan 2026 Çarşamba) resmi olarak bir MİLLİ YAS ilan edilmemiştir! Ancak yaşanan olayların vehameti, eğitim camiasında oluşan devasa travma ve 4 masum canın yitirilmesi nedeniyle eğitim sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve milyonlarca vatandaş sosyal medya platformları üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na milli yas ilan edilmesi yönünde çok güçlü bir çağrıda bulunmaktadır. #MilliYasİlanEdilsin etiketleri Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşirken, gözler Beştepe'den gelecek olası bir resmi kararnameye çevrilmiş durumda.MİLLİ YAS (ULUSAL YAS) NEDİR, KİM İLAN EDER?Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve devlet teamüllerine göre milli yas ilan etme yetkisi ve süreci şu şekilde işlemektedir:Kim İlan Eder? Türkiye'de ulusal yas ilan etme yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına aittir. Ülkeyi derinden sarsan büyük felaketler, terör saldırıları, maden faciaları veya önemli devlet adamlarının vefatı gibi durumlarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilan edilir.Ne Olur? Milli yas ilan edildiğinde tüm yurtta, kamu kurum ve kuruluşlarında ve dış temsilciliklerimizde (büyükelçilikler, konsolosluklar) Türk bayrakları yarıya indirilir. Ayrıca resmi eğlence, konser ve kutlama programları iptal edilir.Tatil Sayılır mı? Toplumdaki yaygın inanışın aksine, milli yas günleri resmi tatil DEĞİLDİR. Kamu kurumları, bankalar, iş yerleri ve okullar normal mesai ve eğitim faaliyetlerine devam ederler. (Ancak olayların yaşandığı lokal bölgelerde valilik kararıyla eğitime ara verilebilir.)
