15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Juventus'tan sakatlık açıklaması: Arkadiusz Milik

Juventus, Polonyalı santrfror Arkadiusz Milik'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

15 Nisan 2026 17:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Juventus, yıldız golcü Arkadiusz Milik'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, 14 Nisan 2026 Salı günü antrenmanda kas sakatlığı yaşayan Milik, çarşamba sabahı detaylı kontrollerden geçti.

Yapılan testler sonucunda, Polonyalı futbolcunun sağ uyluğundaki biceps femoris kasında orta dereceli zorlanma (strain) tespit edildi. 

Oyuncunun kesin iyileşme süresinin belirlenmesi adına yaklaşık 10 gün sonra yeni kontroller yapılacağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
