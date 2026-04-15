15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Grand slam şampiyonu Ivan Dodig, Antalya'da gençlerle buluştu

Antalya Kemer'de düzenlenen TEN-PRO Global Junior Tour Turkish Bowl kapsamında Grand Slam şampiyonu Ivan Dodig, Corendon Tennis Club'ta gerçekleştirilen Master Class etkinliğinde genç tenisçilerle buluştu.

calendar 15 Nisan 2026 17:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlene TEN-PRO Global Junior Tour Turkish Bowl kapsamında dünya tenisinin önde gelen isimlerinden grand slam şampiyonu Ivan Dodig, genç sporcularla bir araya geldi.

Corendon Tennis Club Kemer'de düzenlenen Master Class etkinliğinde gelecek vaat eden genç tenisçilerle buluşan Dodig, deneyimlerini aktardı.

Çiftler ve karışık çiftlerde 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, kariyerinde ATP dünya 1 numarası ünvanına ulaşan Dodig, etkinlikteki konuşmasında, genç sporcularla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Turnuvada mücadele eden sporcular arasında Dodig'in oğulları Josip ve Peter Dodig de yer aldı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
