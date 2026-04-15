Grand slam şampiyonu Ivan Dodig, Antalya'da gençlerle buluştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlene TEN-PRO Global Junior Tour Turkish Bowl kapsamında dünya tenisinin önde gelen isimlerinden grand slam şampiyonu Ivan Dodig, genç sporcularla bir araya geldi.



Corendon Tennis Club Kemer'de düzenlenen Master Class etkinliğinde gelecek vaat eden genç tenisçilerle buluşan Dodig, deneyimlerini aktardı.



Çiftler ve karışık çiftlerde 7 Grand Slam şampiyonluğu bulunan, kariyerinde ATP dünya 1 numarası ünvanına ulaşan Dodig, etkinlikteki konuşmasında, genç sporcularla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.



Turnuvada mücadele eden sporcular arasında Dodig'in oğulları Josip ve Peter Dodig de yer aldı.



