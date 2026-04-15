Galatasaray'da Casado için takip sürüyor

Galatasaray, Barcelona forması giyen Marc Casado'dan vazgeçmiyor.
Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da bu sezon aradığı süreyi bulamayan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
Barcelona'da bu sezon 30 maçta süre bulan Casado, 1321 dakika süre buldu.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
