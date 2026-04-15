15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Galatasaray'da Casado için takip sürüyor

Galatasaray, Barcelona'dan Marc Casado'yu yakın takibe devam ediyor.

calendar 15 Nisan 2026 11:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Barcelona forması giyen Marc Casado'dan vazgeçmiyor.

Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da bu sezon aradığı süreyi bulamayan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Barcelona'da bu sezon 30 maçta süre bulan Casado, 1321 dakika süre buldu.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
