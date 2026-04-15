15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Pelicans'tan net mesaj: "Zion takas edilmeyecek"

New Orleans Pelicans yönetimi, üst üste ikinci kez playoff dışında kalmalarına rağmen Zion Williamson ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

calendar 15 Nisan 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu yapma gibi bir niyetimiz yok. Önümüzdeki sezon Zion'ın geri dönmesini ve yeniden harika performans sergilemesini bekliyoruz," dedi.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 30 maçta forma giyebilen Williamson, bu sezon 62 maçta oynayarak dikkat çekti. İki kez All-Star seçilen yıldız, 21 sayı, 5.7 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakaladı.

Dumars ayrıca Williamson'ın Derik Queen ile uyumuna yönelik eleştirileri de reddetti.

Williamson ise takımda kalma konusundaki isteğini açıkça dile getirdi:
"New Orleans benim evim. Bunu kameralar karşısında olduğum için söylemiyorum. Sezon dışında birçok oyuncu şehirden ayrılıyor ama ben burada yaşıyorum. Şehri tanımaya çalışıyorum. 19 yaşımdan beri buradayım. Uzun vadede burada olmak istiyorum."

25 yaşındaki yıldızın 2022'de imzaladığı beş yıllık 197 milyon dolarlık sözleşmeden iki yılı daha bulunuyor. Ayrıca bu yaz üç yıllık 177 milyon dolarlık yeni bir uzatma imzalama hakkı da mevcut.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.