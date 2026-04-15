15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

El Bilal Toure için transfer hamlesi!

Beşiktaş'ta Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure'nin geleceği için yeni bir gelişme yaşandı.

15 Nisan 2026 09:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş sezon başında Atalanta'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Bilal Toure'yi takımda tutmak için girişimlere başladı.

15 gol atması halinde 15 milyon euroluk opsiyonu devreye girecek olan 24 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla şu ana kadar çıktığı 19 maçta 6 gol kaydetti.

Takvim'in haberine göre yönetim, kalan maçlarda hem oyuncunun bu sayıya ulaşma şansının düşük olması hem de bu fiyatı vermek istememesi nedeniyle Atalanta ile pazarlıklara başladı.

Siyah- Beyazlı kurmayların teknik direktör Sergen Yalçın'ın da devam etmek istediği Toure'nin bonservisini daha uygun bir fiyatla almayı planladığı öğrenildi.

Sakatlığını atlatan Toure'nin performansının transfer için belirleyici olacağı da gelen haberler arasında...

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
