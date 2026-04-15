Okan Buruk: 'Bize yakışanı yapmalıyız'

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kocaelispor'la berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray'da, bitime 5 hafta kala deyim yerindeyse OHAL ilan edildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN TAKİP
Kötü gidişana "Dur" demek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sahaya indi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde pazartesi günü yapılan antrenmanı ziyaret eden Özbek, tüm takıma ve teknik ekibe desteğini iletti. Özbek'in bu hafta ve bundan sonraki dönemde de antrenmanlara kurmaylarıyla beraber gideceği ve takımın sorunlarıyla bizzat ilgileneceği, Okan hocanın yanında duracağı öğrenildi.
TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN
Şampiyonluğun birlik ve beraberlik havasından geçtiğine inanan sarı-kırmızılılar, bir hamle daha yapmayı planlıyor. Özellikle Fenerbahçe derbisinden önce taraftarların da katılacağı basına açık coşkulu bir antrenman gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Gençlerbirliği deplasmanında alınacak sonuç bu düşüncenin kesinleşmesinde etkin rol oynayacak gibi görünüyor. Aynı şekilde futbolcu eşlerinin de katılacağı bir barbekü partisiyle takımdaki havanın pozitife çevrilmesi de seçenekler arasında.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Bu süreçte teknik patron Okan Buruk da boş durmuyor. Takımına 1 gün izin vermeden önce öğrencileriyle toplantı yapan Aslan'ın hocası, "Kocaelispor maçındaki sonuç bizim için kabul edilemez. Ama bunu geride bırakmalıyız. Evet, hiç hesapta olmayan bir kayıp yaşadık. Rakiplerimizi yanımıza yaklaştırdık. Ama panik yapmaya gerek yok, çünkü her şey hâlâ bizim elimizde. Belki kalan tüm maçlarımızı kazanmaya bile gerek kalmayacak. Yine de biz her hafta bir final havasında sahada olmalı ve bize yakışanı yaparak şampiyonluğa ulaşmalıyız" diye konuştu.
