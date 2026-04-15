15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Okan Buruk: "Bize yakışanı yapmalıyız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Kocaelispor maçını geride bırakmaları ve kendilerine yakışanı yapmaları gerektiğini dile getirdi.

15 Nisan 2026 11:08
Fanatik, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kocaelispor'la berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray'da, bitime 5 hafta kala deyim yerindeyse OHAL ilan edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN TAKİP

Kötü gidişana "Dur" demek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sahaya indi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde pazartesi günü yapılan antrenmanı ziyaret eden Özbek, tüm takıma ve teknik ekibe desteğini iletti. Özbek'in bu hafta ve bundan sonraki dönemde de antrenmanlara kurmaylarıyla beraber gideceği ve takımın sorunlarıyla bizzat ilgileneceği, Okan hocanın yanında duracağı öğrenildi.

TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

Şampiyonluğun birlik ve beraberlik havasından geçtiğine inanan sarı-kırmızılılar, bir hamle daha yapmayı planlıyor. Özellikle Fenerbahçe derbisinden önce taraftarların da katılacağı basına açık coşkulu bir antrenman gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Gençlerbirliği deplasmanında alınacak sonuç bu düşüncenin kesinleşmesinde etkin rol oynayacak gibi görünüyor. Aynı şekilde futbolcu eşlerinin de katılacağı bir barbekü partisiyle takımdaki havanın pozitife çevrilmesi de seçenekler arasında.

OKAN BURUK'TAN MESAJ

Bu süreçte teknik patron Okan Buruk da boş durmuyor. Takımına 1 gün izin vermeden önce öğrencileriyle toplantı yapan Aslan'ın hocası, "Kocaelispor maçındaki sonuç bizim için kabul edilemez. Ama bunu geride bırakmalıyız. Evet, hiç hesapta olmayan bir kayıp yaşadık. Rakiplerimizi yanımıza yaklaştırdık. Ama panik yapmaya gerek yok, çünkü her şey hâlâ bizim elimizde. Belki kalan tüm maçlarımızı kazanmaya bile gerek kalmayacak. Yine de biz her hafta bir final havasında sahada olmalı ve bize yakışanı yaparak şampiyonluğa ulaşmalıyız" diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.