Fenerbahçe'de hedef net: 'Şampiyon olun, tarihe geçin'

Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi. Sarı-lacivertli takım kalan beş maçı kazandığı takdirde şampiyon olacak.
Süper Lig'de Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de oyuncularla motivasyon konuşmaları yapılıyor. Primlere de yeni güncellemenin yolda olduğu öğrenildi.
PRİMLERE GÜNCELLEME YOLDA
Marco Asensio'nun eksikliği Kayserispor deplasmanında hissedilmedi bile. Takım bu sezonki en formda noktasına yavaş yavaş çıkıyor. Bu tam da şampiyonluk yolundaki en kritik haftaya denk geliyor. Samandıra'da artık tam olarak şampiyonluk havası var. Herkes daha keyifli, antrenmanlar daha istekli.
Yönetim de mevcut prim sistemi dışında takıma maddi destekler sunmayı planlıyor. Bu nedenle kalan haftalardaki galibiyet ve artı şampiyonluk primleri için bir güncelleme yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuluyor.
GELECEK YILA DA YANSIYACAK
En son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler büyük hasrete son vermek istiyor.
Tarihinde ilk kez şampiyonluktan bu kadar uzak kalan Fenerbahçe'de futbolcularla yapılan motivasyon konuşmalarında şampiyonluğun öneminden bahsedildi. Bu olumsuz süreci sonlandıran takım olarak tarihe geçeceklerine vurgu yapıldı. Bu sezon şampiyonluğa ulaşması durumunda takımın gelecek yılın da favorisi olma ihtimali yüksek. İskelet kadroya önemli bir golcü takviyesi ile Fenerbahçe'nin çok daha güçlü olacağı hesaplanıyor.
Süper Lig'de Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de oyuncularla motivasyon konuşmaları yapılıyor. Primlere de yeni güncellemenin yolda olduğu öğrenildi.
PRİMLERE GÜNCELLEME YOLDA
Marco Asensio'nun eksikliği Kayserispor deplasmanında hissedilmedi bile. Takım bu sezonki en formda noktasına yavaş yavaş çıkıyor. Bu tam da şampiyonluk yolundaki en kritik haftaya denk geliyor. Samandıra'da artık tam olarak şampiyonluk havası var. Herkes daha keyifli, antrenmanlar daha istekli.
Yönetim de mevcut prim sistemi dışında takıma maddi destekler sunmayı planlıyor. Bu nedenle kalan haftalardaki galibiyet ve artı şampiyonluk primleri için bir güncelleme yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuluyor.
GELECEK YILA DA YANSIYACAK
En son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler büyük hasrete son vermek istiyor.
Tarihinde ilk kez şampiyonluktan bu kadar uzak kalan Fenerbahçe'de futbolcularla yapılan motivasyon konuşmalarında şampiyonluğun öneminden bahsedildi. Bu olumsuz süreci sonlandıran takım olarak tarihe geçeceklerine vurgu yapıldı. Bu sezon şampiyonluğa ulaşması durumunda takımın gelecek yılın da favorisi olma ihtimali yüksek. İskelet kadroya önemli bir golcü takviyesi ile Fenerbahçe'nin çok daha güçlü olacağı hesaplanıyor.