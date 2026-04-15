14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Fenerbahçe'de hedef net: "Şampiyon olun, tarihe geçin"

Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve yönetim, şampiyonluk yolunda birbirlerine motivasyon sağlayacak değerlendirmelerde bulunuyor.

calendar 15 Nisan 2026 09:11
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi. Sarı-lacivertli takım kalan beş maçı kazandığı takdirde şampiyon olacak.

Süper Lig'de Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de oyuncularla motivasyon konuşmaları yapılıyor. Primlere de yeni güncellemenin yolda olduğu öğrenildi.

PRİMLERE GÜNCELLEME YOLDA

Marco Asensio'nun eksikliği Kayserispor deplasmanında hissedilmedi bile. Takım bu sezonki en formda noktasına yavaş yavaş çıkıyor. Bu tam da şampiyonluk yolundaki en kritik haftaya denk geliyor. Samandıra'da artık tam olarak şampiyonluk havası var. Herkes daha keyifli, antrenmanlar daha istekli.

Yönetim de mevcut prim sistemi dışında takıma maddi destekler sunmayı planlıyor. Bu nedenle kalan haftalardaki galibiyet ve artı şampiyonluk primleri için bir güncelleme yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunuluyor.

GELECEK YILA DA YANSIYACAK

En son 2013-2014 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler büyük hasrete son vermek istiyor.

Tarihinde ilk kez şampiyonluktan bu kadar uzak kalan Fenerbahçe'de futbolcularla yapılan motivasyon konuşmalarında şampiyonluğun öneminden bahsedildi. Bu olumsuz süreci sonlandıran takım olarak tarihe geçeceklerine vurgu yapıldı. Bu sezon şampiyonluğa ulaşması durumunda takımın gelecek yılın da favorisi olma ihtimali yüksek. İskelet kadroya önemli bir golcü takviyesi ile Fenerbahçe'nin çok daha güçlü olacağı hesaplanıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.