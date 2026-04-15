Javier Mascherano, Inter Miami'ye veda etti

Javier Mascherano, Inter Miami teknik direktörlüğü görevinden kişisel sebepler nedeniyle ayrıldığını duyurdu.



Mascherano, veda mesajında kulübe, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Bu kulüpte yaşadıklarımızı asla unutmayacağım. İlk şampiyonluğumuzun hatırası her zaman benimle olacak" ifadelerini kullandı.



Göreve başladığı ilk sezonda Inter Miami'yi zirveye taşıyan Mascherano, kulüp tarihindeki ilk MLS Kupası'nı kazandırırken Doğu Konferansı şampiyonluğunu da elde etti.



2025 sezonunda toplam 101 golle lig tarihinin en golcü sezonlarından birine imza atan ekip, play-off aşamasında da rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.



Uluslararası arenada da önemli başarılara imza atan Inter Miami, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk MLS ekibi olmayı başardı.



Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Mascherano'nun kulüp tarihinde her zaman ayrı ve özel bir yere sahip olacağı belirtilerek katkıları için teşekkür edildi.



Mascherano'nun ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak Guillermo Hoyos getirilirken, futbol operasyonlarının başına ise Alberto Marrero'nun getirildiği açıklandı.



