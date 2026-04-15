14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Javier Mascherano, Inter Miami'ye veda etti

Javier Mascherano, Inter Miami'deki teknik direktörlük görevinden ayrıldı.

15 Nisan 2026 01:12
Fotoğraf: Imago
Javier Mascherano, Inter Miami'ye veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Javier Mascherano, Inter Miami teknik direktörlüğü görevinden kişisel sebepler nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

Mascherano, veda mesajında kulübe, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Bu kulüpte yaşadıklarımızı asla unutmayacağım. İlk şampiyonluğumuzun hatırası her zaman benimle olacak" ifadelerini kullandı.

Göreve başladığı ilk sezonda Inter Miami'yi zirveye taşıyan Mascherano, kulüp tarihindeki ilk MLS Kupası'nı kazandırırken Doğu Konferansı şampiyonluğunu da elde etti.

2025 sezonunda toplam 101 golle lig tarihinin en golcü sezonlarından birine imza atan ekip, play-off aşamasında da rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Uluslararası arenada da önemli başarılara imza atan Inter Miami, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk MLS ekibi olmayı başardı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Mascherano'nun kulüp tarihinde her zaman ayrı ve özel bir yere sahip olacağı belirtilerek katkıları için teşekkür edildi.

Mascherano'nun ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak Guillermo Hoyos getirilirken, futbol operasyonlarının başına ise Alberto Marrero'nun getirildiği açıklandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.