14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2DA
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-0DA
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
2-0DA
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-051'
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
3-053'
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
2-053'
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-050'
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-055'

Recep Uçar: "Tek amacımız şehirde yaşayan tüm inanları mutlu edebilmek"

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ve futbolcular Mithat Pala ile Samet Akaydin, Rize Lisesi'nde öğrencilerle buluşarak birlik, emek ve şehir takımı için destek vurgusu yaptı.

calendar 14 Nisan 2026 21:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular Mithat Pala ve Samet Akaydin, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Turgut, teknik direktör Uçar ve futbolcular, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, burada yaptığı konuşmada, bir, beraber ve aile olma duygusuyla yola çıktıklarını söyledi.

Kulüp başkanı olmanın zor yanlarına değinen Turgut, çok keyif veren yanlarının da olduğunu ifade etti.

Turgut, "Memleketinin, şehrinin, ülkesinin iyiliğine bir şey olduğunu görünce, o zorlukların hepsi keyfe dönüyor. Hayatta kolay, hazır hiçbir şey yok. Eğer bir şey başaracaksak mutlaka emek vereceğiz ama günün sonunda o emeğin karşılığını aldığında göstermiş olduğun o çaba, çekmiş olduğun eziyet çok büyük bir keyfe döner." ifadelerini kullandı.

- "Tek amacımız şehirde yaşayan tüm inanları mutlu edebilmek"

Teknik direktör Recep Uçar, Çaykur Rizespor'un kentin en önemli markalarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'un her geçen gün büyüyen bir marka olduğunu aktaran Uçar, "İnanıyorum ki bu şehirde doğan sizler gibi bütün genç kardeşlerimiz, öğrencilerimizin kalpleri, sadece ve sadece belki başka takımlara sempati duyabilir ama bir takım için atacaksa Çaykur Rizespor için atmasını istiyoruz. Bize bugüne kadar destek veriyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de hepinizin desteğini gerek tribünde, gerek dışarıda hissedebilmek bizleri daha motive edecektir. Oyuncularımızı daha yukarıya çıkaracaktır. Kulübü çok daha iyi yere getirecektir." diye konuştu.

Uçar, tek amaçlarının şehirde yaşayan tüm insanları mutlu edebilmek olduğunu sözlerine ekledi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
