Samet Akaydin: 'Ronaldo ve Messi'ye amatör diyebilir misiniz?'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular Mithat Pala ve Samet Akaydin, lise öğrencileriyle bir araya geldi.



Futbolcu Samet Akaydin, Çaykur Rizespor forması giydiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bazı sorunlar yaşamıştım. Burada kulüp başkanımız ve kulübümüz bana sahip çıktı. İnanılmaz bir histi." dedi.



Bir öğrencinin sorusu üzerine Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamanın çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Akaydin, şöyle devam etti:



"Portekiz maçında tabi ki heyecanlandım. O heyecanı hiçbir zaman unutamam. Onunla aynı sahayı paylaşıyorsun. Bazen kendini bir süre sonra onunla aynı seviyedeymiş gibi hissedebiliyorsun. Çünkü sonuçta senin rakibin, sen de Türkiye Milli Takım formasını taşıyorsun. Biz ülke olarak biliyorsun korkusuzuz. Hiçbir takımdan hiçbir şeyden korkmayız."



Akaydin, milli takım forması giymenin her gencin hayali olduğuna dikkati çekerek, "Her zaman bu gururla yaşıyorum. O formayı giydiğim her zaman onun hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Gerçekten Türk Milli takım formasını giymek bir farkındalıktır." değerlendirmesinde bulundu.



Profesyonel bir iş yaptıklarını aktaran Akaydin, şöyle devam etti:



"Dünyanın en iyi oyuncuları da hata yapıyor. O zaman onlara da amatör mü diyeceğiz? Ronaldo'ya amatör deme şansımız var mı, Messi'ye amatör deme şansımız var mı? Onlar da hata yapabiliyor. Benim de yaptığım hatalar var, bunu herkes biliyordur ama ben, yaptığım o hatadan çok Hollanda'ya attığım golün konuşulmasını isterdim."



- "Rakibimizin kim olduğuna bakmadan maçı kazanma adına sahaya çıkıyoruz"



Mithat Pala, sahada ellerinden gelenin daha fazlasını yaparak herkesi mutlu etmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Trendyol 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Pala, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sahaya çıkarken rakibimizin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya ve maçı kazanma adına sahaya çıkıyoruz. O yüzden rakibin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe de olsa farklı takım da olsa sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa onu yapmaya ve kazanmaya çıkacağız."



