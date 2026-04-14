14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2DA
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-0DA
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
2-0DA
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-052'
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
3-054'
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
2-054'
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-051'
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-056'

Samet Akaydin: "Ronaldo ve Messi'ye amatör diyebilir misiniz?"

Samet Akaydin, Çaykur Rizespor'da kendisine sahip çıkılmasından mutluluk duyduğunu, Cristiano Ronaldo gibi yıldızlara karşı oynamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu ve milli formayı giymenin büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

calendar 14 Nisan 2026 22:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samet Akaydin: 'Ronaldo ve Messi'ye amatör diyebilir misiniz?'
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör Recep Uçar ile futbolcular Mithat Pala ve Samet Akaydin, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Futbolcu Samet Akaydin, Çaykur Rizespor forması giydiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bazı sorunlar yaşamıştım. Burada kulüp başkanımız ve kulübümüz bana sahip çıktı. İnanılmaz bir histi." dedi.

Bir öğrencinin sorusu üzerine Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamanın çok farklı bir duygu olduğunu ifade eden Akaydin, şöyle devam etti:

"Portekiz maçında tabi ki heyecanlandım. O heyecanı hiçbir zaman unutamam. Onunla aynı sahayı paylaşıyorsun. Bazen kendini bir süre sonra onunla aynı seviyedeymiş gibi hissedebiliyorsun. Çünkü sonuçta senin rakibin, sen de Türkiye Milli Takım formasını taşıyorsun. Biz ülke olarak biliyorsun korkusuzuz. Hiçbir takımdan hiçbir şeyden korkmayız."

Akaydin, milli takım forması giymenin her gencin hayali olduğuna dikkati çekerek, "Her zaman bu gururla yaşıyorum. O formayı giydiğim her zaman onun hakkını sonuna kadar vermeye çalışıyorum. Gerçekten Türk Milli takım formasını giymek bir farkındalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Profesyonel bir iş yaptıklarını aktaran Akaydin, şöyle devam etti:

"Dünyanın en iyi oyuncuları da hata yapıyor. O zaman onlara da amatör mü diyeceğiz? Ronaldo'ya amatör deme şansımız var mı, Messi'ye amatör deme şansımız var mı? Onlar da hata yapabiliyor. Benim de yaptığım hatalar var, bunu herkes biliyordur ama ben, yaptığım o hatadan çok Hollanda'ya attığım golün konuşulmasını isterdim."

- "Rakibimizin kim olduğuna bakmadan maçı kazanma adına sahaya çıkıyoruz"

Mithat Pala, sahada ellerinden gelenin daha fazlasını yaparak herkesi mutlu etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Trendyol 30. haftasında 17 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren Pala, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahaya çıkarken rakibimizin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya ve maçı kazanma adına sahaya çıkıyoruz. O yüzden rakibin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe de olsa farklı takım da olsa sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa onu yapmaya ve kazanmaya çıkacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
