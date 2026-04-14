14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Liverpool, Noa Lang sonrası reklam panolarını değiştirdi!

Liverpool, Galatasaray maçında Noa Lang'in yaşadığı ciddi başparmak sakatlığından dolayı bu akşam oynanacak PSG maçı öncesinde Anfield'daki reklam panolarında değişiklik yaptı.

calendar 14 Nisan 2026 15:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Liverpool, Galatasaray maçının ardından Anfield'daki reklam panoları için harekete geçti.

İngiliz ekibi, Galatasaray ile oynanan maçta Noa Lang'ın reklam panolarına çarpması ve yaşadığı sakatlığın ardından reklam panolarında değişikliğe gitti.

The Athletic'te yer alan haberde, Liverpool'un, Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası Paris Saint-Germain maçı öncesi reklam panolarında değişiklik yaptığı belirtildi.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün (Salı) sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Liverpool, Fransa'daki ilk maçta PSG'ye 2-0'lık skorla kaybetmişti.

GALATASARAY MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta reklam panolarına çarpması sonrası yerde kalmış ve Hollandalı futbolcunun parmağında kısmi kopma olmuştu.

Galatasaray, yaşanan sakatlık sonrası UEFA'ya şikayette bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
