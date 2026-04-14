14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Beşiktaş'ta gözler Wilfred Ndidi'de

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve bireysel olarak çalışmalara başlayan Wilfred Ndidi'nin, Samsunspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

14 Nisan 2026 13:04
Haber: Haberturk, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta gözler Wilfred Ndidi'de
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları yeni hafta ile birlikte başladı.

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve Antalyaspor maçında forma giyemeyen Wilfred Ndidi, bireysel çalışırken Samsunspor deplasmanında durumu belirsizliğini koruyor.

Nijeryalı futbolcunun durumu karşılaşmaya kadar yakından takip edilecek.

Samsunspor maçınının ardından Alanyaspor ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda bu karşılaşma sezonun kalan tek hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Ndidi için bu karşılaşma da düşünülerek sıfır risk alınması beklenirken Antalyaspor karşısında beğeni toplayan Kartal Kayra Yılmaz'a yine görev düşebilir.

SOL KANAT TERCİHİ

Bunun yanı sıra sol kanatta haftalar sonra skor bulan Jota Silva'nın yanı sıra sakatlığını atlatan El Bilal Toure'nin de dönmesiyle Junior Olaitan'ın merkezde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, idmandaki performanslara göre 11'e son şeklini verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
