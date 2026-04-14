Anthony Davis'ten Wizards'a övgü: 'Burası anlatıldığı gibi değil'

Washington Wizards forması giyen Anthony Davis'in uzun vadeli geleceği belirsizliğini korusa da yıldız oyuncu, en az bir sezon daha takımda kalmaya bağlı olduğunu açıkça ifade etti.



Davis, pazartesi günü yaptığı açıklamada Wizards organizasyonu, teknik ekip ve takım arkadaşları hakkında olumlu ifadeler kullanarak, kulübün rekabetçi bir yapı kurabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.



"Takasa dahil olup buraya geldiğimde de söylemiştim; burası insanların anlattığı gibi bir yer değil. Bu durum organizasyonun, koç ekibinin ve buradaki herkesin ne kadar doğru işler yaptığını gösteriyor. Bulunduğum yerde keyif almak, rekabet etmek ve öğrenmek istiyorum — bu organizasyonda bunların hepsi var," ifadelerini kullandı.



Wizards, 2025-26 sezonunu 17 galibiyet - 65 mağlubiyet ile tamamlayarak NBA'in en kötü derecesine sahip oldu. Bu sonuç aynı zamanda takımın üst üste üçüncü kez 64 ve üzeri mağlubiyet aldığı sezon olarak kayıtlara geçti.



Sezon sonu basın toplantısında geleceği sorulan Davis, esprili bir şekilde sözleşmesine dikkat çekti:



"Evet, kontratım var," diyen yıldız oyuncu, gülerek "İyi de kazanıyorum" ifadelerini kullandı.



33 yaşındaki Davis, şubat ayında Dallas ile yapılan sekiz oyunculu takasın ardından Wizards'a katılmıştı. Washington yönetimi bu hamleden yaklaşık bir ay önce de Trae Young'ı kadrosuna dahil etmişti.



Davis ayrıca, takımın genç çekirdeğinden etkilendiğini ve yönetimin oluşturduğu temel yapıdan umutlu olduğunu belirtti. 8 Ocak'tan bu yana şut elinde olmayan parmağındaki burkulma nedeniyle rehabilitasyon sürecinde olan yıldız oyuncu, yakın zamanda yönetimle bir araya gelerek takımın geleceğine dair planları konuşacağını söyledi.



"Onlar benim kazanmak istediğimi biliyor. Eminim onlar da kazanmak istiyordur. Kimse kaybetmek istemez. Genç oyuncularımız çok yetenekli. Ben ve Trae'nin gelişiyle bu durum değişebilir. Ancak bu ligde uzun süredir bulunuyorum; kaybeden bir takımdan şampiyonluk adayına dönüşmenin ne kadar zor olduğunu da biliyorum," dedi.



