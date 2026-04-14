14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Tedesco'dan Okan Buruk ve Fatih Tekke'ye fark

Domenico Tedesco, santrforsuz galibiyet yüzdesi ile Okan Buruk ve Fatih Tekke'yi geride bıraktı.

14 Nisan 2026 11:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan Okan Buruk ve Fatih Tekke'ye fark
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, teknik diretör Domenico Tedesco yönetiminde ara transfer döneminde golcüleri En Nesyri ve Jhon Duran takımdan ayrılıp, santrforsuz kaldıktan sonra sahaya çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak %63.6 galibiyet oranı yakaladı. Maç başına da 2.09 puan ortalaması tutturdu. 

Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest deplasmanında 0-3'lük mağlubiyet yaşansa da rövanşta 2-1'lik galibiyet alındı. Osimhen'siz Galatasaray yüzde 50 ve Onuachu'suz Trabzonspor ise yalnızca yüzde 20 galibiyet oranı tutturabildi.

Galatasaray'da Okan Buruk, Osimhen'siz 14 maça çıktı ve (7G, 2B, 5M) maç başına yaklaşık 1.64 puanda kaldı. Aynı şekilde Trabzonspor'da Fatih Tekke, Onuachu'suz 5 maçta (1G, 2B, 2M) maç başına 1 puan alabildi.

Tedesco'nun takımı, savunma disiplini ve hücum çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Bu sonuçlar, İtalyan teknik adamın kadro derinliğini iyi yönettiğini ve taktiksel esnekliğini bir kez daha gösteriyor.

Tedesco, santrforsuz Fenerbahçe'yi şampiyonluğun favorisi haline getirmeyi başarsa da en çok eleştirilen isim oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.