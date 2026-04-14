14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Beşiktaş'ta kader 5 haftası

Beşiktaş'ta Süper Lig'de kalan 5 hafta sadece puan değil oyuncular için kalma-gitme mücadelesi anlamı da taşıyor.

calendar 14 Nisan 2026 10:57
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta kader 5 haftası
Beşiktaş'ta ligin son düzlüğüne girilirken Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta tatlı sert bir atmosfer ve yüksek rekabet hakim.

Antalyaspor galibiyetiyle moral depolayan siyah beyazlılarda, sezonun geri kalanı sadece puan mücadelesi değil, aynı zamanda gelecek sezonun kadro mühendisliği için de belirleyici olacak.

TAKIMA 'HAZIR OLUN' MESAJI

Teknik direktör Sergen Yalçın, ligin bu kritik bölümünde tüm oyuncularına "Hazır olun" mesajı verdi. Tecrübeli hocanın, önümüzdeki haftalarda rotasyonu genişleterek her oyuncunun son durumunu bizzat sahada görmek istediği öğrenildi.

Siyah beyazlı formayı yeni sezonda da terletmek isteyen futbolcular için bu süreç, adeta bir 'gelecek vizesi' niteliği taşıyor. İdmanlardaki hırs ve oyuncuların formayı kapma yarışı, teknik heyetin memnun ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
