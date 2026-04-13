Tarik Muharemovic için transfer açıklaması

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, takımın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in transferi için konuştu.



Bosna Hersekli savunma oyuncusu için Inter haberlerini doğrulayan Carnevali, "Inter ile görüşme halindeyiz ancak diğer kulüplerle de görüşüyoruz." dedi.



30 MİLYON EURO



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sassuolo, 23 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.



JUVENTUS'UN PAYI VAR



Sassuolo, Muharemovic'i Juventus'un B takımından kadrosuna katmıştı. Juventus'un, Muharemovic'in sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunuyor.



SEZON PERFORMANSI



Sassuolo forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Tarik Muharemovic, savunma performansının yanı sıra 2 gol ve 2 asistle skor katkısı da verdi.



