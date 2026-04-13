13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Tarik Muharemovic için transfer açıklaması

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Tarik Muharemovic'in transferi için Inter ve diğer kulüplerle görüşme halinde olduklarını söyledi.

13 Nisan 2026 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tarik Muharemovic için transfer açıklaması
Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, takımın 23 yaşındaki savunma oyuncusu Tarik Muharemovic'in transferi için konuştu.

Bosna Hersekli savunma oyuncusu için Inter haberlerini doğrulayan Carnevali, "Inter ile görüşme halindeyiz ancak diğer kulüplerle de görüşüyoruz." dedi.

30 MİLYON EURO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sassuolo, 23 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.

JUVENTUS'UN PAYI VAR

Sassuolo, Muharemovic'i Juventus'un B takımından kadrosuna katmıştı. Juventus'un, Muharemovic'in sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkı bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Sassuolo forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Tarik Muharemovic, savunma performansının yanı sıra 2 gol ve 2 asistle skor katkısı da verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
