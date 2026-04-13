13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-149'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-012'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Tottenham'a Romero'dan kötü haber!

Tottenham'da sakatlanan Cristian Romero, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası'na yetişecek.

calendar 13 Nisan 2026 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier Lig'de zor günler geçiren ve küme düşme hattında yer alan Tottenham'a bir kötü haber de Cristian Romero'dan geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Sunderland maçında sakatlanan Arjantinli savunma oyuncusu, 5-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun Premier Lig'in kalan maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Romero, Dünya Kupası'na ise yetişecek ve Arjantin ile mücadele edebilecek.

Tottenham'da bu sezon 32 maçta süre bulan Arjantinli stoper, savunma performansının yanı sıra 6 gol ve 4 asistle skor katkısı da verdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
