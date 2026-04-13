BKT EuroCup'ta yılın koçu: Dusan Alimpijevic!

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, BKT EuroCup'ta yılın koçu seçildi.Siyah-beyazlı takımla birlikte BKT EuroCup'ta finale çıkma başarısı gösteren Sırp koç, yılın en iyi antrenörü ödülüne de layık görülerek yeni bir başarıya imza attı.Bu ödül, Dusan Alimpijevic için bir ilk değil. Başarılı koç, daha önce 2021-2022 sezonunda Frutti Extra Bursaspor ile gösterdiği başarıyla da aynı ödülü kazanmıştı.