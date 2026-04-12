12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
0-011'
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
0-012'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-012'
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
0-012'
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-08'
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-064'
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-141'
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-045'
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
1-053'
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Acun Ilıcalı'dan Lundstram'a tepki!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Sheffield United'a 2-1 kaybederken kırmızı kart gören John Lundstram'ın maç sonrası eski kulübüyle ilgili açıklamaları tartışma yarattı. Ilıcalı, Lundstram'a sosyal medyadan tepki göstererek hakem kararlarına odaklanması gerektiğini vurguladı.

12 Nisan 2026 14:23
Sporx.com
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 42. haftasında Sheffield United'a konuk oldu.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan maçta 1-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Hull City, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 

Mücadelenin 5. dakikasında Oliver McBurnie ile 1-0 öne geçen Hull uzun süre bu skoru korusa da 85. dakikada Gustavo Hamer (penaltıdan) ve 88. dakikada Danny Ings'in gollerine engel olamadı.

Hull City'nin sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz ön libero John Lundstram 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Premier Lig'e direkt yükselme şansını mucizelere bırakan Ilıcalı'nın takımı, ilk 6'da kalarak play-off'ta yer alma konusunda ise avantajını sürdürüyor. 68 puanlı Hull City 6. sırada yer alıyor.

ACUN ILICALI'NDA LUNDSTRAM'A TEPKİ 

Öte yandan Acun Ilıcalı, karşılaşmada kırmızı kart gören Lundstram'a, maçtan sonra eski takımı Sheffield United'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi.

Ilıcalı sosyal medya hesabından "Sevgili Lunny" diyerek John Lundstram'a hitaben yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizden çalınan üç puanın acısını hâlâ hissediyoruz. Bize göre bugün konuşmamız gereken en önemli şey, korkunç hakem kararları yüzünden üç puan kaybetmemiz. Bizim için hayal kırıklığı dolu bir öğleden sonra yaşarken, senin açıklamanı okudum. Sahada yaşanan adaletsizliğe daha fazla odaklanmanı ve eski kulübünün taraftarları nedeniyle hissettiğin hayal kırıklığına daha az yer vermeni beklerdim.

Biz büyük bir aileyiz, tek bir hayalimiz var. Harika bir takımımız, güçlü bir antrenörümüz ve play-off'lara ulaşmaya tamamen odaklanmış en iyi taraftarlarımız var. Umarım gelecekte Hull City taraftarlarımızın samimi sevgisi ve desteğiyle daha iyi hissedersin."

LUNDSTRAM'IN PAYLAŞIMI

Lundstram'ın Acun Ilıcalı'nın tepkisini neden olan paylaşımı ise şöyle:

"Bunu normalde asla yapmam ama bugün Hull taraftarlarından özür dilerim. Küçük farklar maçları belirler ve bugün takımıma kaybettirdiğimi hissediyorum, özür dilerim...

Ayrıca bugün Sheffield United taraftarlarının tepkisi de çok canımı yaktı, bu düşmanlığı anlamıyorum. Kulübü kesinlikle seviyorum, elimden gelen her şeyi verdim ve belki de kulüp tarihinin en iyi Sheffield United takımının bir parçasıydım.

Ayrıldım çünkü kendi hayatımı ve ailemin hayatını değiştirme fırsatını geri çeviremezdim.

Sadece hull taraftarlarından özür dilemek ve Sheffield United'ı sevdiğimi söylemek istedim; kalbimde her zaman özel bir yeri olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
