Nicolo Zaniolo, San Siro'da şov yaptı!

Nicolo Zaniolo getirdi, kurdu, pası verdi; Atta, Milan deplasmanında Udinese'yi öne geçirdi.pic.twitter.com/st58wvFSoq



— Sporx (@sporx) April 11, 2026

Asist yine Zaniolo'dan, bu kez gol Ekkelenkamp'tan! ⚽



Udinese, Milan deplasmanında şov yapıyor!pic.twitter.com/I1senrb9Rb



— Sporx (@sporx) April 11, 2026

İtalya Serie A'nın 32. haftasında AC Milan ile Udinese karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Udinese 3-0'lık skorla kazandı.Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 27 ve 71. dakikalarda Arthur Atta ve 37. dakikada Jürgen Ekkelenkamp kaydetti.Konuk ekibin ilk iki golünde asisti Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo yaptı.Son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Udinese, puanını 43'e yükseltti.Son 4 maçının 3'ünden mağlup ayrılan Milan ise 63 puanda ve 1 maç fazlasına karşın lider Inter'in 9 puan gerisinde kaldı.Milan, gelecek hafta küme düşme hattında yer alan Hellas Verona'ya konuk olacak. Udinese ise evinde Parma'yı ağırlayacak.