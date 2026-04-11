Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Beşiktaş ile oynanan derbide yaşadığı sakatlıkla Fenerbahçeliler'in yüreklerini ağza getiren İspanyol yıldız Marco Asensio'nun durumu netlik kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yapılan ilk kontrollerinin ardından dizinde ödem tespit edilen tecrübeli oyuncudan, Fenerbahçeliler'i sevindirecek bir haber geldi.
RİZESPOR MAÇINDA FORMASINA KAVUŞABİLİR
beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; tedavisine hızla başlanan ve tedaviye beklenenden olumlu yanıt veren Asensio'nun sahalardan uzun süre uzak kalmayacağı öğrenildi.
Yıldız ismin, gelecek hafta oynanacak kritik Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında teknik heyetten şans bulması halinde süre alabileceği belirtildi.
Sağlık ekibinin, oyuncunun durumunu hafta boyunca yakından takip edeceği ve tam hazır olmadan riske edilmeyeceği de öğrenildi.
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yapılan ilk kontrollerinin ardından dizinde ödem tespit edilen tecrübeli oyuncudan, Fenerbahçeliler'i sevindirecek bir haber geldi.
RİZESPOR MAÇINDA FORMASINA KAVUŞABİLİR
beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; tedavisine hızla başlanan ve tedaviye beklenenden olumlu yanıt veren Asensio'nun sahalardan uzun süre uzak kalmayacağı öğrenildi.
Yıldız ismin, gelecek hafta oynanacak kritik Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında teknik heyetten şans bulması halinde süre alabileceği belirtildi.
Sağlık ekibinin, oyuncunun durumunu hafta boyunca yakından takip edeceği ve tam hazır olmadan riske edilmeyeceği de öğrenildi.