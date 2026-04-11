11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-041'
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
0-168'
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-1DA
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-043'
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-181'
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-151'
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-056'
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
2-048'
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-383'
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Tedaviye beklenenden olumlu yanıt veren Marco Asensio, gelecek hafta Rizespor ile oynanacak maçta süre alabilecek noktaya geldi.

11 Nisan 2026 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 19:31
Beşiktaş ile oynanan derbide yaşadığı sakatlıkla Fenerbahçeliler'in yüreklerini ağza getiren İspanyol yıldız Marco Asensio'nun durumu netlik kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yapılan ilk kontrollerinin ardından dizinde ödem tespit edilen tecrübeli oyuncudan, Fenerbahçeliler'i sevindirecek bir haber geldi.

RİZESPOR MAÇINDA FORMASINA KAVUŞABİLİR

beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; tedavisine hızla başlanan ve tedaviye beklenenden olumlu yanıt veren Asensio'nun sahalardan uzun süre uzak kalmayacağı öğrenildi.

Yıldız ismin, gelecek hafta oynanacak kritik Çaykur Rizespor mücadelesinin ikinci yarısında teknik heyetten şans bulması halinde süre alabileceği belirtildi.

Sağlık ekibinin, oyuncunun durumunu hafta boyunca yakından takip edeceği ve tam hazır olmadan riske edilmeyeceği de öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 18 10 1 62 28 64
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 12 13 21 50 24
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
