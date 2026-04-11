Can Uzun 5 dakika oynadı; Frankfurt bu kez kazandı

Almanya 1. Bundesliga'nın 29. haftasında Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Frankfurt, 2-1'lik skorla kazandı.



Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Oscar Höjlund ve 32. dakikada Arnaud Kalimuendo kaydetti.



Wolfsburg'un tek golü 90+7. dakikada Dzenan Pejcinovic'ten geldi.



CAN UZUN YİNE SÜRE BULAMADI



Sakatlık dönüşü üst üste 3. maçında da yedek bekleyen milli yıldızımız Can Uzun, bu maçta son 5 dakika oyuna dahil oldu.



Can, Albert Riera döneminde Mainz maçında 11 dakika süre bulmuştu.



WOLFSBURG'UN ÇÖKÜŞÜ



Ligde 2 hafta aradan sonra kazanan Frankfurt, puanını 42'ye yükseltti.



Ligde 12 maçtır kazanamayan ve bu süreçteki 9. mağlubiyetini alan Wolfsburg, 21 puanla 17. sırada kaldı.



BUNDESLIGA'DA GELECEK HAFTA...



Frankfurt, gelecek hafta Leipzig'i ağırlayacak. Wolfsburg ise Union Berlin deplasmanına gidecek.



