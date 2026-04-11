11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
3-179'
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-07'
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-010'
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Can Uzun 5 dakika oynadı; Frankfurt bu kez kazandı

Can Uzun'un son 5 dakika oynadığı maçta Eintracht Frankfurt, Wolfsburg deplasmanında 2-1 kazandı.

11 Nisan 2026 18:27
Haber: Sporx.com
Almanya 1. Bundesliga'nın 29. haftasında Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Frankfurt, 2-1'lik skorla kazandı.

Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Oscar Höjlund ve 32. dakikada Arnaud Kalimuendo kaydetti.

Wolfsburg'un tek golü 90+7. dakikada Dzenan Pejcinovic'ten geldi.

CAN UZUN YİNE SÜRE BULAMADI

Sakatlık dönüşü üst üste 3. maçında da yedek bekleyen milli yıldızımız Can Uzun, bu maçta son 5 dakika oyuna dahil oldu.

Can, Albert Riera döneminde Mainz maçında 11 dakika süre bulmuştu.

WOLFSBURG'UN ÇÖKÜŞÜ

Ligde 2 hafta aradan sonra kazanan Frankfurt, puanını 42'ye yükseltti.

Ligde 12 maçtır kazanamayan ve bu süreçteki 9. mağlubiyetini alan Wolfsburg, 21 puanla 17. sırada kaldı.

BUNDESLIGA'DA GELECEK HAFTA...

Frankfurt, gelecek hafta Leipzig'i ağırlayacak. Wolfsburg ise Union Berlin deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
3 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
