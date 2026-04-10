Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 11:17 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 11:17

23 Nisan üniversiteler tatil mi? 2026

Bahar döneminin en yoğun vizeler ve projeler dönemine girilirken, üniversite öğrencilerinin gözü kulağı nisan ayındaki o kritik resmi tatil tarihine çevrildi! TBMM'nin açılışının yıl dönümü ve çocuklara armağan edilen en büyük bayram olan 23 Nisan için geri sayım sürerken, kampüslerde günün en çok merak edilen sorusu koridorlarda yankılanıyor: 23 Nisan üniversiteler tatil mi? 2026 yılında 23 Nisan hangi güne denk geliyor, üniversitelerin idari birimleri ve kütüphaneleri açık olacak mı? Perşembe gününe denk gelen bu tatil, hafta sonuyla birleşip 4 günlük bir kaçış imkânı sunacak mı? İşte akademik takvimlerini planlamak isteyen öğrenciler için o devasa resmi tatil rehberi…

Abone Ol
 Sınav stresine kısa bir ara vermek ve baharın tadını çıkarmak isteyen milyonlarca üniversiteli araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl 23 Nisan'da ders zilinin yerini bayram coşkusu mu alacak?
23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? (2026 AKADEMİK TAKVİM)
Kısa ve net cevap: Evet! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde 23 Nisan 2026 Perşembe günü tatildir! 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bu tarih resmi tatil statüsündedir; dolayısıyla üniversitelerde ders yapılmayacak, fakülteler ve rektörlük binaları kapalı olacaktır.

24 NİSAN CUMA GÜNÜ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği bir diğer konu ise Perşembe günkü tatilin Cuma ile birleşip birleşmeyeceği.

Resmi Durum: 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir. Ancak bazı üniversite senatoları, akademik takvimde esneklik yaparak veya telafi dersleri koyarak Cuma gününü de tatil ilan edebilmektedir.

Önemli Not: Kendi üniversitenizin (İstanbul Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Ege vb.) güncel duyurularını ve akademik takvimini kontrol etmeniz hayati önem taşıyor. Eğer özel bir idari tatil kararı yoksa, Cuma günü dersler kaldığı yerden devam edecektir.

ÜNİVERSİTEDE 23 NİSAN'DA NERELER AÇIK, NERELER KAPALI?
23 Nisan Perşembe günü kampüslerdeki durum şu şekilde olacak:

Fakülteler ve Derslikler: Kapalı, ders işlenmeyecek.

İdari Bürolar (Öğrenci İşleri vb.): Kapalı, hizmet verilmeyecek.


Kütüphaneler: Çoğu üniversitede 7/24 açık olan kütüphane bölümleri hizmet vermeye devam edebilir ancak çalışma saatleri bayrama özel kısıtlanabilir.

Yemekhaneler: Genellikle tatil günlerinde kapalı olur veya sınırlı menüyle sadece belirli saatlerde hizmet verir.

1
Galatasaray'da Osimhen kararı!
2
Kocaelispor'dan Galatasaray'a cevap!
3
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz planı!
4
PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı!
5
Felipe Melo: "Kadıköy'deki derbi hep kutlanmalı"
6
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Marco Asensio
7
Liverpool ayrılığı açıkladı: Robertson

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.