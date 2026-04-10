23 Nisan üniversiteler tatil mi? 2026

Sınav stresine kısa bir ara vermek ve baharın tadını çıkarmak isteyen milyonlarca üniversiteli araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bu yıl 23 Nisan'da ders zilinin yerini bayram coşkusu mu alacak?

Kısa ve net cevap: Evet! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için tüm devlet ve vakıf üniversitelerinde 23 Nisan 2026 Perşembe günü tatildir! 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bu tarih resmi tatil statüsündedir; dolayısıyla üniversitelerde ders yapılmayacak, fakülteler ve rektörlük binaları kapalı olacaktır.

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği bir diğer konu ise Perşembe günkü tatilin Cuma ile birleşip birleşmeyeceği.

Resmi Durum: 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir. Ancak bazı üniversite senatoları, akademik takvimde esneklik yaparak veya telafi dersleri koyarak Cuma gününü de tatil ilan edebilmektedir.

Önemli Not: Kendi üniversitenizin (İstanbul Üniversitesi, İTÜ, ODTÜ, Ege vb.) güncel duyurularını ve akademik takvimini kontrol etmeniz hayati önem taşıyor. Eğer özel bir idari tatil kararı yoksa, Cuma günü dersler kaldığı yerden devam edecektir.

23 Nisan Perşembe günü kampüslerdeki durum şu şekilde olacak:

Fakülteler ve Derslikler: Kapalı, ders işlenmeyecek.

İdari Bürolar (Öğrenci İşleri vb.): Kapalı, hizmet verilmeyecek.

Kütüphaneler: Çoğu üniversitede 7/24 açık olan kütüphane bölümleri hizmet vermeye devam edebilir ancak çalışma saatleri bayrama özel kısıtlanabilir.

Yemekhaneler: Genellikle tatil günlerinde kapalı olur veya sınırlı menüyle sadece belirli saatlerde hizmet verir.