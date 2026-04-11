Wagner Pina: 'Şansları değerlendirsek kazanabilirdik'

Trabzonspor forması giyen Wagner Pina, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Pina, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik." dedi.
Wagner Pina, "Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik." sözlerini sarf etti.
Bordo-mavililerden Mathias Lövik, "1 puan bizi mutlu etmez asla. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Üçüncü bölge ve savunmada hatalar sonucu 1 puanla ayrıldık bu maçtan." dedi.
Lövik, "Kulübede olduğumda oyuna girmeyi bekliyorum. Girince en iyisini vermek istiyorum. Bugün işler istediğimiz gibi gitmedi ama Başakşehir maçında kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Pina, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik." dedi.
Wagner Pina, "Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik." sözlerini sarf etti.
Bordo-mavililerden Mathias Lövik, "1 puan bizi mutlu etmez asla. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Üçüncü bölge ve savunmada hatalar sonucu 1 puanla ayrıldık bu maçtan." dedi.
Lövik, "Kulübede olduğumda oyuna girmeyi bekliyorum. Girince en iyisini vermek istiyorum. Bugün işler istediğimiz gibi gitmedi ama Başakşehir maçında kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.