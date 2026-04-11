Robert Lewandowski'nin geleceği belirsiz!

Sezon sonunda kontratı bitecek yıldız oyunculardan Robert Lewandowski için kulüplerin ilgisi devam ediyor.



Yıldız golcünün Barcelona'da kalıp kalmayacağı netlik kazanmazken, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.



HANGİ TAKIMLARDAN TEKLİF VAR



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Juventus, Milan, Chicago Fire ve bazı Suudi Arabistan kulüpleri Robert Lewandowski'ye teklif yaptı. 37 yaşındaki golcünün, ailesiyle birlikte bu teklifleri değerlendirip kararını vereceği belirtildi.



BARCELONA'DA KALACAK MI?



Öte yandan deneyimli golcünün menajeri Pini Zahavi'nin, FC Barcelona ile görüşmek için bu hafta İspanya'da bulunduğu ve Katalan ekibinin planları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.



Haberde Joan Laporta'nın Robert Lewandowski'nin takımda kalmasından memnuniyet duyacağı ancak kulübün yaz transfer döneminde önceliğini sol stoper ve santrfor bölgelerine yapacağı takviyelere verdiği kaydedildi. Barcelona'nın, Robert Lewandowski'ye bir yıllık yeni sözleşme ve daha düşük bir maaş önereceği aktarıldı.



Robert Lewandowski'nin, bu ayın sonuna kadar geleceğiyle ilgili kararını kendisiyle ilgilenen kulüplere bildireceği ifade edildi.



PERFORMANSI



Barcelona formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Lewandowski, 17 gol ve 3 asist kaydetti.



