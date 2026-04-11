Safkanlar 100. Gazi'ye koşuyor, hipodromlarda yeni yezon başlıyor

İlkbahar – Yaz sezonu ile birlikte, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak olan 100. Gazi Koşusu için de geri sayım başlamış olacak.İstanbul'da İlkbahar - Yaz yarış sezonu 15 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Sezonun açılışında, 3 yaşlı İngiliz tayları, çim pistte 1400 metre mesafede, handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşuda (KV-18) ve yine 1400 metre çim pistte, Ergin Talay Koşusu'nda (KV-8) mücadele edecek.Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen ,yarışçılığımızın derbisi Gazi Koşusu'nun 100.'sü, 28 Haziran Pazar günü 2400 metre çim pistte gerçekleştirilecek.G1) Dişi ve Erkek Tay Deneme Koşuları 17 Mayıs Pazar(G1) Kısrak Koşusu ve (G2) Sait Akson Koşusu 7 Haziran Pazar(G1) İstiklal Savaşı Koşusu 25 Haziran Perşembe(G1) Niğbolu Koşusu 26 Temmuz Pazar(G1) Çanakkale Zaferi Koşusu 2 Ağustos Pazar(G1) Veliefendi Koşusu 20 Eylül Pazar(G1) Türkiye Jokey Kulübü Koşusu 27 Eylül PazarG1) Hatay Koşusu 4 Ekim Pazar(G1) Çaldıran Koşusu 25 Ekim Pazar(G2) Anafartalar Koşusu 28 Haziran Pazar(G2) Tay Deneme Koşusu 6 Eylül Pazar(G2) Uluslararası F.G./FRBC Anadolu Koşusu 5 Eylül Cumartesi(G3) Uluslararası İstanbul Koşusu 5 Eylül Cumartesi(G3) Uluslararası Topkapı Koşusu 6 Eylül Pazar(G3) Uluslararası Boğaziçi Koşusu 6 Eylül Pazar(G3) Uluslararası Malazgirt Koşusu 6 Eylül Pazarİstanbul'da sezon boyu toplam 21 G1, 21 G2, 33 G3 koşu gerçekleşecek.Ankara'da sezon 16 Nisan Perşembe günü açılıyor. 75. Yıl Hipodromu'nda planlanan 83 yarış gününde, 362'si çim ve 265'i kum olmak üzere toplam 627 koşu (bölünen koşular hariç) yapılacak. Bu koşuların 363'ünde safkan İngiliz atları, 264'ünde ise safkan Arap atları birincilik için piste çıkacak. Ankara'da İlkbahar - Yaz sezonunda yarışlar; Nisan, Ekim, Kasım aylarında Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 gün, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında ise Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenecek.Sezonun açılış gününde 4 yaşlı Arap atlarına mahsus Cevdet Karataş Koşusu (KV-18/DHÖW) çim pistte 1400 metre mesafede gerçekleşecek. Ayrıca yarış programında yer alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Koşusu (KV-7) 3+ yaşlı İngiliz atları arasında kum pistte ve 2000 metre mesafede yapılacak.(G1) TBMM Koşusu 9 Mayıs Cumartesi(G1) Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 30 Mayıs Cumartesi(G2) Mehmet Akif Ersoy Koşusu 6 Haziran Cumartesi(G1) Ankara Koşusu 26 Eylül Cumartesi(G1) Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları 31 Ekim CumartesiAnkara'da sezon boyu toplam 12 G1, 13 G2, 5 G3 koşu gerçekleşecek.Bursa'da yeni sezon 13 Nisan Pazartesi günü açılıyor. İlkbahar - Yaz sezonundaki 62 yarış gününde, 278 çim ve 165 kum olmak üzere toplam 443 koşu (bölünen koşular hariç) düzenlenecek. Bursalı yarışseverler bu koşuların 255'inde İngiliz, 188'inde ise Arap atlarının mücadelesine tanık olacak.Osmangazi Hipodromu'nda yarışlar Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılacak.Bursa yarış sezonunda ilk çim pist yarışları 17 Nisan Cuma günü, 3 yaşlı İngiliz safkanlarına mahsus 1500 metrede koşulacak Bursa Emniyet Müdürlüğü Koşusu (KV-6), 4 yaşlı Arap atlarının 1700 metrede start alacağı Mustafa Kavçın Koşusu (KV-6/DHT) ve 2 yaşlı İngiliz taylarının katılacağı 800 metrelik Şartlı-1 koşu ile başlamış olacak.(G3) Orhangazi Koşusu 1 Haziran Pazartesi(G2) Osmangazi Koşusu 17 Temmuz Cuma(G3) Vali Koşusu 3 Ağustos Pazartesi(G3) Uluslararası Yunus Emre Koşusu 16 Ekim Cuma(G3) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu 13 Kasım CumaBursa'da sezon boyu toplam 1 G2 ve 8 G3 koşu gerçekleşecek.İzmir Şirinyer Hipodromu yeni sezona 16 Nisan'da merhaba diyecek. 61 yarış gününden oluşan ve 14 Kasım'a kadar sürecek olan yaz sezonu boyunca 271'i çim, 186'sı kum olmak üzere toplam 457 koşu (bölünen koşular hariç) düzenlenecek. 258 tanesinin safkan İngiliz atlarına ve 199 tanesinin de Arap safkanlarına mahsus olarak koşulacağı bu mücadeleler, yaz sezonu boyunca İzmirli yarışseverlerle olacak.İzmir yaz yarış takvimi; Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Cumartesi ve Pazar günleri, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ise Perşembe ve Cumartesi günleri koşulacak şekilde planlanmıştır. Yalnızca İstanbul'daki Uluslararası Yarış Festivali nedeniyle 5 Eylül Cumartesi yerine 4 Eylül Cuma günü İzmir yarış günü olacak.Adana'da 26 yarış gününden oluşan sezon 19 Nisan'da start alacak. 126'sı çim, 67'si kum olmak üzere toplam 193 koşunun (bölünen koşular hariç) 109'u İngiliz, 84'ü de Arap atlarının mücadelesine sahne olacak.Adana Yeşiloba Hipodromu'nda yarışlar; Ekim ve Kasım aylarında Salı ve Pazar günleri, Nisan, Mayıs ve Eylül aylarında ise sadece Pazar günleri koşulacak.Şanlıurfa'da İlkbahar - Yaz sezonu 13 Nisan'da başlayacak. Bölünen koşular hariç olmak üzere toplamda 124 koşunun 68'i safkan İngiliz atları, 56'sı ise safkan Arap atları için düzenlenecek.Şanlıurfa Hipodromu'nda 19 yarış günü olarak tertiplenen takvimde yarışlar Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Pazartesi günleri gerçekleştirilecek.Diyarbakır'da 18 Nisan Cumartesi günü başlayacak yaz sezonu 14 Kasım Cumartesi günü son bulacak. Sezon boyu düzenlenecek 30 yarış gününde, bölünen koşular hariç 180 koşunun 103'ünde İngiliz, 77'sinde ise Arap safkanlar ter dökecek. Diyarbakır'da yarışlar Cumartesi günleri düzenlenecek.Diyarbakır Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz dönemindeki en önemli yarış, 24 Ekim Cumartesi günü 1900 metre kum pistte 4+ yaşlı safkan Arap atlarının mücadele vereceği Vali Koşusu (G3/DHT) olacak.Yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından yenilenen çehresiyle yarışseverlere kapılarına açacak olan Kartepe Hipodromu, 14 Nisan ile 10 Kasım tarihleri arasında yer alan İlkbahar - Yaz sezonunda 44 yarış gününe ev sahipliği yapacak. 186'sı İngiliz, 141'i Arap atlarına mahsus olacak toplam 327 yarış start alacak.Kocaeli'de koşular Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Salı günü, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise Salı ve Perşembe günleri gerçekleşecek.