02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Real Madrid'e bedava transfer: Konate

Real Madrid, Liverpool'dan ayrılan Ibrahima Konate ile anlaşma sağladı.

02 Haziran 2026 16:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Real Madrid, Liverpool'dan ayrılan Ibrahima Konate ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

İspanyol devi, Konate ile sözlü anlaşmaya vardı. Konate, Real Madrid'e imza atmak için İspanyol devindeki başkanlık seçimlerini bekleyecek.

Fransız stoper, Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez'in kazanması halinde İspanyol deviyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Real Madrid ile anlaşma sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Suudi Arabistan ekiplerini beklemeye aldı.

Liverpool'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 27 yaşındaki Konate, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
