Real Madrid'e bedava transfer: Konate

Real Madrid, Liverpool'dan ayrılan Ibrahima Konate ile kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.



İspanyol devi, Konate ile sözlü anlaşmaya vardı. Konate, Real Madrid'e imza atmak için İspanyol devindeki başkanlık seçimlerini bekleyecek.



Fransız stoper, Real Madrid'de başkanlık seçimini Florentino Perez'in kazanması halinde İspanyol deviyle 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Real Madrid ile anlaşma sağlayan 27 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgilenen Suudi Arabistan ekiplerini beklemeye aldı.



Liverpool'da geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 27 yaşındaki Konate, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.



