02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Trabzonspor'dan Andre Onana hamlesi

Andre Onana'yı bir yıl daha kadrosunda tutmak isteyen Trabzonspor, Kamerunlu kalecinin menajeri ve Manchester United ile görüşecek.

02 Haziran 2026 15:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Manchester United'dan geride kaldığımız sezonda Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü.

ÇALIŞMALARA KATILACAK

Romano'nun haberine göre, Kamerunlu kalecinin, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeni sezon öncesi çalışmalarına katılması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN HAMLE

Trabzonspor ise 30 yaşındaki file bekçisine ilgisine devam ediyor. Bordo-mavililer, Andre Onana'yı bir yıl daha kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, bu doğrultuda Andre Onana'nın menajeri ve Manchester United ile görüşme yapacak.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Andre Onana, geride kalan sezonda Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Trabzonspor'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan deneyimli file bekçisi, kalesinde 40 gol gördü ve 6 maçta kalesini gole kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
