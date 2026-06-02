Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu bekliyor

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
25 yaşındaki kaleciye yurt dışından ilgi devam ediyor. İspanya'dan Girona, milli kaleci için resmi teklif sunan kulüplerden biri oldu.
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun vereceği kararı bekliyor. Siyah-beyazlıların, Ersin ile kalması halinde önümüzdeki hafta sözleşme görüşmelerinin başlaması planlanıyor.
Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, 10 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 34 gol gördü.
