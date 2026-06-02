02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nu bekliyor

Beşiktaş, sözleşmesi bitecek Ersin Destanoğlu ile önümüzdeki hafta görüşmelerde bulunacak.

calendar 02 Haziran 2026 15:19
Haber: beIN Sports, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta sözleşmesi biten kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

25 yaşındaki kaleciye yurt dışından ilgi devam ediyor. İspanya'dan Girona, milli kaleci için resmi teklif sunan kulüplerden biri oldu.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun vereceği kararı bekliyor. Siyah-beyazlıların, Ersin ile kalması halinde önümüzdeki hafta sözleşme görüşmelerinin başlaması planlanıyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 32 maçta kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu, 10 maçta kalesini gole kapattı ve kalesinde 34 gol gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
