02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Acun Ilıcalı'ya beraat kararı

Sahibi olduğu televizyon kanalındaki bazı futbol maçlarında 'yasa dışı bahis' reklamlarının yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Acun Ilıcalı'nın beraatine karar verdi.

02 Haziran 2026 15:25
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
'Yasa dışı bahis' reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi' iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu televizyon kanalı ve dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.

ACUN ILICALI BERAAT ETTİ

Mahkeme, Acun Ilıcalı ve kanal yöneticisi 7 kişinin beraatine karar verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
