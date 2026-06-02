Parma, Oosterwolde için Fenerbahçe'yi bekliyor!

Parma, sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle Fenerbahçe'nin Jayden Oosterwolde ile ilgili kararını bekliyor.

02 Haziran 2026 15:53
Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Avrupa'dan yakın takip altında tutuluyor.

25 yaşındaki savunma oyuncusu ile özellikle Premier Lig ekipleriyle birlikte İtalya'dan da Roma ilgileniyor.

35 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi Jayden Oosterwolde için 35 milyon euro istiyor fakat yeni seçilecek yönetim ve yeni teknik direktörün raporu, Hollandalı futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.

PARMA TAKİPTE

Parma da sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle Jayden Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili vereceği kararı bekliyor.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen karın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
