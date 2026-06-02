Parma, Oosterwolde için Fenerbahçe'yi bekliyor!

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Avrupa'dan yakın takip altında tutuluyor.
25 yaşındaki savunma oyuncusu ile özellikle Premier Lig ekipleriyle birlikte İtalya'dan da Roma ilgileniyor.
35 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi Jayden Oosterwolde için 35 milyon euro istiyor fakat yeni seçilecek yönetim ve yeni teknik direktörün raporu, Hollandalı futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.
PARMA TAKİPTE
Parma da sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle Jayden Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili vereceği kararı bekliyor.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen karın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
25 yaşındaki savunma oyuncusu ile özellikle Premier Lig ekipleriyle birlikte İtalya'dan da Roma ilgileniyor.
35 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi Jayden Oosterwolde için 35 milyon euro istiyor fakat yeni seçilecek yönetim ve yeni teknik direktörün raporu, Hollandalı futbolcunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.
PARMA TAKİPTE
Parma da sonraki satıştan pay maddesi nedeniyle Jayden Oosterwolde'nin durumunu yakından takip ediyor. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncu ile ilgili vereceği kararı bekliyor.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen karın yüzde 30'unu Parma'ya ödeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.