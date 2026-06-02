02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Trabzonspor, transferi bitirdi: Sidny Lopes Cabral

Trabzonspor, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferini bitirdi. Kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı. Cabral, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için Türkiye'ye gelecek.

calendar 02 Haziran 2026 16:47 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Benfica'dan Sidny Cabral ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

A Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferini bitirdi. Kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı.

6 MİLYON EURO'YA YAKIN BONSERVİS

Trabzonspor, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.

İMZAYA GELİYOR

Trabzonspor, yeni transferi Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00 civarında İstanbul'a getirecek ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.

4 YILLIK İMZA

Bordo-mavililerde Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
