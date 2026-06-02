Trabzonspor, transferi bitirdi: Sidny Lopes Cabral

Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu Benfica'dan Sidny Cabral ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
A Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferini bitirdi. Kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı.
6 MİLYON EURO'YA YAKIN BONSERVİS
Trabzonspor, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.
İMZAYA GELİYOR
Trabzonspor, yeni transferi Cabral'ı çarşamba günü saat 13.00 civarında İstanbul'a getirecek ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak.
4 YILLIK İMZA
Bordo-mavililerde Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.
