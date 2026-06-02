Ergin Ataman'ın yerine Zeljko Obradovic!

Kendi evindeki Final Four'dan uzak kalan ve kendi sahasında ezeli rakibi Olympiakos'un EuroLeague şampiyonluğunu seyreden Panathinaikos, efsane baş antrenör Zeljko Obradovic'i yeniden takımın başına getirmek için harekete geçti.



Valencia'ya 5. maçta yenilerek Final Four'dan uzak kalan Panathinaikos'ta kulüp sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulous'un Ergin Ataman ile yola devam etmek istemediği belirtildi.



Sırp basınından Meridian Sport'ta yer alan habere göre Panathinaikos, tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıl için toplam 10 milyon dolarlık teklif sundu.



RESMİ GÖRÜŞMELER SEZON SONU



Haberde, taraflar arasındaki resmi müzakereler için Yunanistan Ligi'nin tamamlanmasının bekleneceği ifade edildi. Panathinaikos yönetiminin, sezonun bitmesiyle birlikte Obradovic için süreci hızlandırmayı planladığı belirtildi.



YENİDEN OAKA'YA DÖNÜŞ PLANI



Yeşil-beyazlı kulüp, uzun yıllar sonra efsane koçunu yeniden OAKA'ya döndürerek hem taraftarı heyecanlandırmak hem de Avrupa'da yeniden zirve hedefleyen güçlü bir proje kurmak istiyor.



Zeljko Obradovic, Panathinaikos tarihinin en unutulmaz dönemlerinden birine imza atmıştı. Sırp başantrenör, 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibini çalıştırdı ve bu süreçte kulübü Avrupa basketbolunun en dominant takımlarından biri haline getirdi.



Obradovic yönetimindeki Panathinaikos, 13 sezonda 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazandı. Tecrübeli koç, Atina ekibiyle toplamda 23 kupa kaldırarak kulüp tarihine geçti.



AVRUPA'NIN EN BAŞARILI KOÇLARINDAN



Kariyeri boyunca Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos, Fenerbahçe ve yeniden Partizan'DA görev yapan Obradovic, Avrupa basketbolunun en çok kazanan başantrenörleri arasında yer alıyor.



Obradovic'in kariyerinde 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor. Bu kupaları Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile kazanan Sırp çalıştırıcı, bu alanda zirvede yer alıyor.



FENERBAHÇE'DE DE TARİHE GEÇTİ



Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de büyük başarılar elde eden Obradovic, sarı-lacivertli kulübe 2017 yılında tarihinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazandırdı. Fenerbahçe döneminde ayrıca Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.



