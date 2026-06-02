02 Haziran
Hırvatistan-Belçika
19:00
02 Haziran
Gürcistan-Romanya
20:00
02 Haziran
Fas-Madagaskar
20:00
02 Haziran
Galler-Gana
21:45
03 Haziran
Haiti-Yeni Zelanda
03:00
03 Haziran
Güney Kore-El Salvador
04:00

Ergin Ataman'ın yerine Zeljko Obradovic!

Yunan devi Panathinaikos, Zeljko Obradovic için 2 yıl 10 milyon dolarlık teklifini sundu. Resmi müzakereler için Yunanistan Ligi'nin bitmesi beklenecek.

calendar 02 Haziran 2026 16:57 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 17:00
Haber: Sporx.com dış haberler
Kendi evindeki Final Four'dan uzak kalan ve kendi sahasında ezeli rakibi Olympiakos'un EuroLeague şampiyonluğunu seyreden Panathinaikos, efsane baş antrenör Zeljko Obradovic'i yeniden takımın başına getirmek için harekete geçti.

Valencia'ya 5. maçta yenilerek Final Four'dan uzak kalan Panathinaikos'ta kulüp sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulous'un Ergin Ataman ile yola devam etmek istemediği belirtildi.

Sırp basınından Meridian Sport'ta yer alan habere göre Panathinaikos, tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıl için toplam 10 milyon dolarlık teklif sundu.

RESMİ GÖRÜŞMELER SEZON SONU

Haberde, taraflar arasındaki resmi müzakereler için Yunanistan Ligi'nin tamamlanmasının bekleneceği ifade edildi. Panathinaikos yönetiminin, sezonun bitmesiyle birlikte Obradovic için süreci hızlandırmayı planladığı belirtildi.

YENİDEN OAKA'YA DÖNÜŞ PLANI

Yeşil-beyazlı kulüp, uzun yıllar sonra efsane koçunu yeniden OAKA'ya döndürerek hem taraftarı heyecanlandırmak hem de Avrupa'da yeniden zirve hedefleyen güçlü bir proje kurmak istiyor.

Zeljko Obradovic, Panathinaikos tarihinin en unutulmaz dönemlerinden birine imza atmıştı. Sırp başantrenör, 1999-2012 yılları arasında Yunan ekibini çalıştırdı ve bu süreçte kulübü Avrupa basketbolunun en dominant takımlarından biri haline getirdi.

Obradovic yönetimindeki Panathinaikos, 13 sezonda 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazandı. Tecrübeli koç, Atina ekibiyle toplamda 23 kupa kaldırarak kulüp tarihine geçti.

AVRUPA'NIN EN BAŞARILI KOÇLARINDAN

Kariyeri boyunca Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos, Fenerbahçe ve yeniden Partizan'DA görev yapan Obradovic, Avrupa basketbolunun en çok kazanan başantrenörleri arasında yer alıyor.

Obradovic'in kariyerinde 9 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor. Bu kupaları Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos ve Fenerbahçe ile kazanan Sırp çalıştırıcı, bu alanda zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE DE TARİHE GEÇTİ

Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de büyük başarılar elde eden Obradovic, sarı-lacivertli kulübe 2017 yılında tarihinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazandırdı. Fenerbahçe döneminde ayrıca Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
