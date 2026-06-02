Göztepe'ye Rus pasör: Anna Astashina

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 21 yaşındaki Rus pasör Anna Astashina'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Anna Astashina. Pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Dinamo-Ak Bars-UOR, Dinamo-Ak Bars, Leningradka ve son olarak Yenisey Krasnoyarsk formaları giyen Anna Astashina'ya yeni sezonda şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Astashina'nın 2024 yılında Rusya Gençler Ligi'nin en iyi pasörü seçildiği kaydedildi.



