Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş, Cagliari'deki kiralık döneminin ardından takıma geri dönmeye hazırlanan Semih Kılıçsoy ile ilgili kararını verdi.
Cagliari, 20 yaşındaki genç futbolcunun 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi. İtalyan ekibi, özellikle maaş politikası nedeniyle Semih'in opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.
BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK
Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin bu kararının ardından yeni sezonda Beşiktaş'a geri dönecek.
BEŞİKTAŞ'IN KARARI
beIN Sports'ta yer alan habere göre, genç oyuncunun sezona Beşiktaş'ta devam etmesi bekleniyor.
Beşiktaş, kiralıktan dönen diğer futbolcularla ise yola devam etmeyi düşünmüyor.
İTALYA PERFORMANSI
Cagliari'de geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 kez ağları havalandırdı.
