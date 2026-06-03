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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

ABD'de Dünya Kupası için üst düzey önlem

Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak.

calendar 03 Haziran 2026 00:45 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 01:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABD'de Dünya Kupası için üst düzey önlem
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ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında halk sağlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Öz, 11 Haziran'da başlayacak turnuva nedeniyle yoğun yolcu trafiği beklenen havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını belirterek, virüsle mücadele konusunda "iyi yapılandırılmış bir oyun planına" sahip olduklarını söyledi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünün hastalıkla mücadele konusunda yoğun çalışma yürüttüğünü kaydeden Öz, uluslararası turnuva süresince herhangi bir halk sağlığı sorunu yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Öz, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Jay Bhattacharya'nın alanında son derece başarılı bir isim olduğunu belirterek, Ebola salgınına ilişkin süreci etkin şekilde yönettiğini ifade etti.

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden ortaya çıkan Ebola virüsünün yayılmasına ilişkin tartışmalar bazı ülkelerin ilave tedbirler almasına neden oluyor.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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