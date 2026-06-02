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Göztepe'de ayrılık kararı: Uğur Kaan Yıldız

Göztepe'de Uğur Kaan Yıldız ile yollar ayırdığını açıkladı.

calendar 02 Haziran 2026 22:26
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe'de ayrılık kararı: Uğur Kaan Yıldız
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Uğur Kaan Yıldız ile yola devam etmeme kararı alındı.

Kulübün açıklamasında, "Uğur Kaan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.



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